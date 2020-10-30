https://ria.ru/20201030/strana-1582240605.html
Володин напомнил о важности извлекать уроки из трагедий в истории страны
Володин напомнил о важности извлекать уроки из трагедий в истории страны
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий напомнил о необходимости извлекать уроки из трагических событий в истории... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:28
2020-10-30T11:28
2020-10-30T11:28
госдума рф
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6ee16c165e3ac0ea4b52a31bf80ccdd2.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий напомнил о необходимости извлекать уроки из трагических событий в истории страны и призвал делать все, чтобы такие события никогда не повторялись.30 октября в России - День памяти жертв политических репрессий.
https://ria.ru/20201030/repressii-1581909805.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bf43adb94d032be5da7d6a916945dbbe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, общество