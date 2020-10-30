https://ria.ru/20201030/strana-1582240605.html

Володин напомнил о важности извлекать уроки из трагедий в истории страны

Володин напомнил о важности извлекать уроки из трагедий в истории страны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий напомнил о необходимости извлекать уроки из трагических событий в истории... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:28

2020-10-30T11:28

2020-10-30T11:28

госдума рф

вячеслав володин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6ee16c165e3ac0ea4b52a31bf80ccdd2.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий напомнил о необходимости извлекать уроки из трагических событий в истории страны и призвал делать все, чтобы такие события никогда не повторялись.30 октября в России - День памяти жертв политических репрессий.

https://ria.ru/20201030/repressii-1581909805.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, общество