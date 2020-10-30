https://ria.ru/20201030/sovbez-1582259292.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:55
2020-10-30T12:55
2020-10-30T12:55
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня день внутренней работы у президента. И в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.
https://ria.ru/20201029/vtb-1582147955.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика