https://ria.ru/20201030/sovbez-1582259292.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:55

2020-10-30T12:55

2020-10-30T12:55

совет безопасности рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня день внутренней работы у президента. И в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.

https://ria.ru/20201029/vtb-1582147955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика