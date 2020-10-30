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https://ria.ru/20201030/sobaki-1582305270.html
Генетическое исследование раскрыло историю отношений человека и собак
Генетическое исследование раскрыло историю отношений человека и собак
Завершено крупнейшее генетическое исследование древних собак. Ученые выяснили, что 11 тысяч лет назад в разных частях света уже существовали пять различных... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:05
2020-10-30T16:05
риа наука
археология
палеонтология
генетика
собаки
биология
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Завершено крупнейшее генетическое исследование древних собак. Ученые выяснили, что 11 тысяч лет назад в разных частях света уже существовали пять различных генетических типов собак. Работа опубликована в журнале Science. Известно, что все домашние собаки и современный серый волк произошли от общего предка, но когда произошло их разделение, неизвестно. Некоторые исследователи считают, что приручение волков человеком началось более ста тысяч лет назад, но большинство придерживается другого мнения — что между 40 и 20 тысячами лет назад волки сами привязались к человеческим поселениям. По крайней мере, для ранних окаменелостей, найденных рядом с останками древних людей, трудно однозначно сказать, принадлежат они еще волкам или уже собакам.Международная команда из 21 страны, куда входили и российские ученые, обобщили генетические данные по 32 находкам древних собак возрастом от 100 до 11 тысяч лет из Сибири, Европы и Ближнего Востока. Авторы секвенировали 27 полных геномов, добавили пять изученных ранее и сравнили их с выборкой геномов современных собак со всего мира.Это самое полное генетическое исследование древних собак на сегодняшний день, охватывающее всю историю их взаимоотношений с человеком."Собака — старейшее домашнее животное, у нее очень давние отношения с людьми. Таким образом, понимание истории собак учит нас и нашей истории", — приводятся в пресс-релизе издания слова первого автора статьи Андерса Бергстрёма (Anders Bergström), палеогенетика из британского Института Фрэнсиса Крика.Авторы обнаружили, что все древние собаки имеют общую родословную, отличную от современных волков. Хотя точное время и место одомашнивания установить не удалось, результаты показывают, что 11 тысяч лет назад, еще в период палеолита, собаки были уже сильно диверсифицированы — ученые установили по крайней мере пять основных генетических линий, которые легли в основу большинства современных пород. Так что процесс приручения должен был начаться задолго до этого момента.Ученые дали название выделенным генетическим типам: неолитический Левант, мезолитическая Карелия, мезолитический Байкал, древняя Америка и поющая собака Новой Гвинеи. И следы этих линий можно найти у современных собак. Наиболее разнообразны в генетическом плане европейские собаки."Если мы оглянемся более чем на четыре-пять тысяч лет назад, то увидим, что Европа отличалась большим разнообразием собак, — говорит Андерс Бергстрём. — Но, несмотря на все разнообразие, генетически они происходят из очень узкой подгруппы, существовавшей до этого".По мнению авторов, раннее разнообразие древних собак могло быть связано с тем, что некоторое время после разделения генетических линий продолжалось смешение между волками и собаками. Но, что интересно, у древних волков собачьи гены прослеживаются, а у древних собак генов волков нет. Отсюда ученые делают вывод, что поток генов шел преимущественно в одном направлении — от собак к волкам.Исследователи также сравнили геномы древних собак с сопоставимыми данными по геному древнего человека, что позволило выявить общие пути миграции людей и собак в древности. Это объясняет, например, почему люди и собаки с Ближнего Востока появились в Европе одновременно.В то же время есть отдельные случаи, когда эти пути не совпадают. У тибетских мастифов, например, сильная смесь степных линий бронзового века и новогвинейских поющих собак, а чихуахуа имеет следы собак древней Америки — те же, что и мексиканская голая собака ксолоитцкуинтли. В то же время, первые собаки в Северной Америке происходили не от одомашненных североамериканских волков, а от древней породы сибирских ездовых собак.
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археология, палеонтология, генетика, собаки, биология

Генетическое исследование раскрыло историю отношений человека и собак

16:05 30.10.2020
 
© Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы из Китая в парке "Северное сияние" в Мурманской области
Туристы из Китая в парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Павел Львов
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Завершено крупнейшее генетическое исследование древних собак. Ученые выяснили, что 11 тысяч лет назад в разных частях света уже существовали пять различных генетических типов собак. Работа опубликована в журнале Science.
Известно, что все домашние собаки и современный серый волк произошли от общего предка, но когда произошло их разделение, неизвестно. Некоторые исследователи считают, что приручение волков человеком началось более ста тысяч лет назад, но большинство придерживается другого мнения — что между 40 и 20 тысячами лет назад волки сами привязались к человеческим поселениям. По крайней мере, для ранних окаменелостей, найденных рядом с останками древних людей, трудно однозначно сказать, принадлежат они еще волкам или уже собакам.
Международная команда из 21 страны, куда входили и российские ученые, обобщили генетические данные по 32 находкам древних собак возрастом от 100 до 11 тысяч лет из Сибири, Европы и Ближнего Востока. Авторы секвенировали 27 полных геномов, добавили пять изученных ранее и сравнили их с выборкой геномов современных собак со всего мира.
Это самое полное генетическое исследование древних собак на сегодняшний день, охватывающее всю историю их взаимоотношений с человеком.
"Собака — старейшее домашнее животное, у нее очень давние отношения с людьми. Таким образом, понимание истории собак учит нас и нашей истории", — приводятся в пресс-релизе издания слова первого автора статьи Андерса Бергстрёма (Anders Bergström), палеогенетика из британского Института Фрэнсиса Крика.
Авторы обнаружили, что все древние собаки имеют общую родословную, отличную от современных волков. Хотя точное время и место одомашнивания установить не удалось, результаты показывают, что 11 тысяч лет назад, еще в период палеолита, собаки были уже сильно диверсифицированы — ученые установили по крайней мере пять основных генетических линий, которые легли в основу большинства современных пород. Так что процесс приручения должен был начаться задолго до этого момента.
© Bergström et al., Science, 2020Происхождение современных собак по всему миру
Происхождение современных собак по всему миру - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Bergström et al., Science, 2020
Происхождение современных собак по всему миру
Ученые дали название выделенным генетическим типам: неолитический Левант, мезолитическая Карелия, мезолитический Байкал, древняя Америка и поющая собака Новой Гвинеи. И следы этих линий можно найти у современных собак. Наиболее разнообразны в генетическом плане европейские собаки.
"Если мы оглянемся более чем на четыре-пять тысяч лет назад, то увидим, что Европа отличалась большим разнообразием собак, — говорит Андерс Бергстрём. — Но, несмотря на все разнообразие, генетически они происходят из очень узкой подгруппы, существовавшей до этого".
По мнению авторов, раннее разнообразие древних собак могло быть связано с тем, что некоторое время после разделения генетических линий продолжалось смешение между волками и собаками. Но, что интересно, у древних волков собачьи гены прослеживаются, а у древних собак генов волков нет. Отсюда ученые делают вывод, что поток генов шел преимущественно в одном направлении — от собак к волкам.
Исследователи также сравнили геномы древних собак с сопоставимыми данными по геному древнего человека, что позволило выявить общие пути миграции людей и собак в древности. Это объясняет, например, почему люди и собаки с Ближнего Востока появились в Европе одновременно.
В то же время есть отдельные случаи, когда эти пути не совпадают. У тибетских мастифов, например, сильная смесь степных линий бронзового века и новогвинейских поющих собак, а чихуахуа имеет следы собак древней Америки — те же, что и мексиканская голая собака ксолоитцкуинтли. В то же время, первые собаки в Северной Америке происходили не от одомашненных североамериканских волков, а от древней породы сибирских ездовых собак.
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