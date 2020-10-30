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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/skoraya-1582237043.html
Власти Москвы заявили о росте объемов оказания экстренной помощи
Власти Москвы заявили о росте объемов оказания экстренной помощи
Резервные коечные мощности в виде временных ковидных госпиталей в Москве, созданных еще весной, позволяют не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:15
2020-10-30T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Резервные коечные мощности в виде временных ковидных госпиталей в Москве, созданных еще весной, позволяют не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по всем направлениям, а объемы экстренной помощи по сравнению с прошлым годом сейчас уже выросли, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Весной больше половины московских стационаров были полностью перепрофилированы под ковид. Сейчас совсем иная ситуация. Еще в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать. Всего их 5, общая коечная мощность составляет 7 тысяч. Это позволило нам не перепрофилировать ни городские, ни федеральные, ни частные стационары для борьбы с коронавирусной инфекцией. Они в полном объеме оказывают помощь всем больным", - сообщила вице-мэр.Открытие таких госпиталей, по словам заммэра, позволяет не уменьшать объем медпомощи по всем направлениям."Мы посмотрели динамику плановой и экстренной медицинской помощи. Объемы экстренной помощи сейчас уже больше, чем в 2019 году. Что касается плановой помощи, московские и федеральные клиники полностью приближены к прошлому году. Исполнение плана составляет 80% от аналогичного периода 2019 года. Я надеюсь, что за оставшиеся 2 месяца эти объемы будут сопоставимы", - сообщила вице-мэр.Резервные госпитали открыты в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

Власти Москвы заявили о росте объемов оказания экстренной помощи

11:15 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФельдшер линейной выездной бригады скорой помощи в Москве
Фельдшер линейной выездной бригады скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Резервные коечные мощности в виде временных ковидных госпиталей в Москве, созданных еще весной, позволяют не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по всем направлениям, а объемы экстренной помощи по сравнению с прошлым годом сейчас уже выросли, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Весной больше половины московских стационаров были полностью перепрофилированы под ковид. Сейчас совсем иная ситуация. Еще в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать. Всего их 5, общая коечная мощность составляет 7 тысяч. Это позволило нам не перепрофилировать ни городские, ни федеральные, ни частные стационары для борьбы с коронавирусной инфекцией. Они в полном объеме оказывают помощь всем больным", - сообщила вице-мэр.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Открытие таких госпиталей, по словам заммэра, позволяет не уменьшать объем медпомощи по всем направлениям.
"Мы посмотрели динамику плановой и экстренной медицинской помощи. Объемы экстренной помощи сейчас уже больше, чем в 2019 году. Что касается плановой помощи, московские и федеральные клиники полностью приближены к прошлому году. Исполнение плана составляет 80% от аналогичного периода 2019 года. Я надеюсь, что за оставшиеся 2 месяца эти объемы будут сопоставимы", - сообщила вице-мэр.
Резервные госпитали открыты в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.
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