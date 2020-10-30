https://ria.ru/20201030/skoraya-1582237043.html
Власти Москвы заявили о росте объемов оказания экстренной помощи
Власти Москвы заявили о росте объемов оказания экстренной помощи
Резервные коечные мощности в виде временных ковидных госпиталей в Москве, созданных еще весной, позволяют не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:15
2020-10-30T11:15
2020-10-30T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Резервные коечные мощности в виде временных ковидных госпиталей в Москве, созданных еще весной, позволяют не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по всем направлениям, а объемы экстренной помощи по сравнению с прошлым годом сейчас уже выросли, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Весной больше половины московских стационаров были полностью перепрофилированы под ковид. Сейчас совсем иная ситуация. Еще в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать. Всего их 5, общая коечная мощность составляет 7 тысяч. Это позволило нам не перепрофилировать ни городские, ни федеральные, ни частные стационары для борьбы с коронавирусной инфекцией. Они в полном объеме оказывают помощь всем больным", - сообщила вице-мэр.Открытие таких госпиталей, по словам заммэра, позволяет не уменьшать объем медпомощи по всем направлениям."Мы посмотрели динамику плановой и экстренной медицинской помощи. Объемы экстренной помощи сейчас уже больше, чем в 2019 году. Что касается плановой помощи, московские и федеральные клиники полностью приближены к прошлому году. Исполнение плана составляет 80% от аналогичного периода 2019 года. Я надеюсь, что за оставшиеся 2 месяца эти объемы будут сопоставимы", - сообщила вице-мэр.Резервные госпитали открыты в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Резервные коечные мощности в виде временных ковидных госпиталей в Москве
, созданных еще весной, позволяют не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по всем направлениям, а объемы экстренной помощи по сравнению с прошлым годом сейчас уже выросли, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Весной больше половины московских стационаров были полностью перепрофилированы под ковид. Сейчас совсем иная ситуация. Еще в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать. Всего их 5, общая коечная мощность составляет 7 тысяч. Это позволило нам не перепрофилировать ни городские, ни федеральные, ни частные стационары для борьбы с коронавирусной инфекцией. Они в полном объеме оказывают помощь всем больным", - сообщила вице-мэр.
Открытие таких госпиталей, по словам заммэра, позволяет не уменьшать объем медпомощи по всем направлениям.
"Мы посмотрели динамику плановой и экстренной медицинской помощи. Объемы экстренной помощи сейчас уже больше, чем в 2019 году. Что касается плановой помощи, московские и федеральные клиники полностью приближены к прошлому году. Исполнение плана составляет 80% от аналогичного периода 2019 года. Я надеюсь, что за оставшиеся 2 месяца эти объемы будут сопоставимы", - сообщила вице-мэр.
Резервные госпитали открыты в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники
", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф