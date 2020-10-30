https://ria.ru/20201030/skoraya-1582237043.html

Власти Москвы заявили о росте объемов оказания экстренной помощи

Власти Москвы заявили о росте объемов оказания экстренной помощи

Резервные коечные мощности в виде временных ковидных госпиталей в Москве, созданных еще весной, позволяют не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:15

2020-10-30T11:15

2020-10-30T11:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Резервные коечные мощности в виде временных ковидных госпиталей в Москве, созданных еще весной, позволяют не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по всем направлениям, а объемы экстренной помощи по сравнению с прошлым годом сейчас уже выросли, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Весной больше половины московских стационаров были полностью перепрофилированы под ковид. Сейчас совсем иная ситуация. Еще в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать. Всего их 5, общая коечная мощность составляет 7 тысяч. Это позволило нам не перепрофилировать ни городские, ни федеральные, ни частные стационары для борьбы с коронавирусной инфекцией. Они в полном объеме оказывают помощь всем больным", - сообщила вице-мэр.Открытие таких госпиталей, по словам заммэра, позволяет не уменьшать объем медпомощи по всем направлениям."Мы посмотрели динамику плановой и экстренной медицинской помощи. Объемы экстренной помощи сейчас уже больше, чем в 2019 году. Что касается плановой помощи, московские и федеральные клиники полностью приближены к прошлому году. Исполнение плана составляет 80% от аналогичного периода 2019 года. Я надеюсь, что за оставшиеся 2 месяца эти объемы будут сопоставимы", - сообщила вице-мэр.Резервные госпитали открыты в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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