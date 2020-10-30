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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/simptom-1582289143.html
Ученые обнаружили нетипичный симптом COVID-19
Ученые обнаружили нетипичный симптом COVID-19
Зараженные коронавирусом могут испытывать продолжительные проблемы с кожей. К таким выводам пришла группа исследователей из Массачусетской больницы общего... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:46
2020-10-30T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Зараженные коронавирусом могут испытывать продолжительные проблемы с кожей. К таким выводам пришла группа исследователей из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии.Как отмечается на сайте EurekaAlert, ученые проанализировали тысячу случаев заболевания COVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. У ряда заболевших было сильное раздражение и покраснение на пальцах ног, напоминающее обморожение. Некоторые жаловались на опухание стоп. В среднем, подобные симптомы сохранялись в течение одной-двух недель после заражения. Однако ученые обнаружили несколько пациентов, у которых проблемы с кожей не проходили очень долго — до 130 дней. Согласно данным The Telegraph, в международном COVID-19 дерматологическом регистре также есть сведения о пациентах с коронавирусом, у которых диагностировали кожные проявления заболевания на ногах. Примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, причем около 16 процентов из них были госпитализированы.Ученые отметили, что ранее пациентов с долгосрочными кожными симптомами этого заболевания не выделяли в отдельную группу. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581963688.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/simptomy-1581772738.html
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коронавирус covid-19

Ученые обнаружили нетипичный симптом COVID-19

14:46 30.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Зараженные коронавирусом могут испытывать продолжительные проблемы с кожей. К таким выводам пришла группа исследователей из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии.
Как отмечается на сайте EurekaAlert, ученые проанализировали тысячу случаев заболевания COVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. У ряда заболевших было сильное раздражение и покраснение на пальцах ног, напоминающее обморожение. Некоторые жаловались на опухание стоп.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 17:17Распространение нового коронавируса
Названы симптомы "продолжительного" COVID-19
В среднем, подобные симптомы сохранялись в течение одной-двух недель после заражения. Однако ученые обнаружили несколько пациентов, у которых проблемы с кожей не проходили очень долго — до 130 дней.
Согласно данным The Telegraph, в международном COVID-19 дерматологическом регистре также есть сведения о пациентах с коронавирусом, у которых диагностировали кожные проявления заболевания на ногах. Примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, причем около 16 процентов из них были госпитализированы.
Ученые отметили, что ранее пациентов с долгосрочными кожными симптомами этого заболевания не выделяли в отдельную группу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 04:00Сказано в эфире
Редкие симптомы и странные последствия: как может протекать COVID О необычных ощущениях, которыми может сопровождаться COVID-19, в интервью радио Sputnik рассказал психолог Сергей Ланг, у которого переболела вся семья.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19
 
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