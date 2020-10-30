https://ria.ru/20201030/simptom-1582289143.html

Ученые обнаружили нетипичный симптом COVID-19

Ученые обнаружили нетипичный симптом COVID-19

Зараженные коронавирусом могут испытывать продолжительные проблемы с кожей. К таким выводам пришла группа исследователей из Массачусетской больницы общего... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:46

2020-10-30T14:46

2020-10-30T14:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Зараженные коронавирусом могут испытывать продолжительные проблемы с кожей. К таким выводам пришла группа исследователей из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии.Как отмечается на сайте EurekaAlert, ученые проанализировали тысячу случаев заболевания COVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. У ряда заболевших было сильное раздражение и покраснение на пальцах ног, напоминающее обморожение. Некоторые жаловались на опухание стоп. В среднем, подобные симптомы сохранялись в течение одной-двух недель после заражения. Однако ученые обнаружили несколько пациентов, у которых проблемы с кожей не проходили очень долго — до 130 дней. Согласно данным The Telegraph, в международном COVID-19 дерматологическом регистре также есть сведения о пациентах с коронавирусом, у которых диагностировали кожные проявления заболевания на ногах. Примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, причем около 16 процентов из них были госпитализированы.Ученые отметили, что ранее пациентов с долгосрочными кожными симптомами этого заболевания не выделяли в отдельную группу. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581963688.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/simptomy-1581772738.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19