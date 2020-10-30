Ученые обнаружили нетипичный симптом COVID-19
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Зараженные коронавирусом могут испытывать продолжительные проблемы с кожей. К таким выводам пришла группа исследователей из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии.
Как отмечается на сайте EurekaAlert, ученые проанализировали тысячу случаев заболевания COVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. У ряда заболевших было сильное раздражение и покраснение на пальцах ног, напоминающее обморожение. Некоторые жаловались на опухание стоп.
В среднем, подобные симптомы сохранялись в течение одной-двух недель после заражения. Однако ученые обнаружили несколько пациентов, у которых проблемы с кожей не проходили очень долго — до 130 дней.
Согласно данным The Telegraph, в международном COVID-19 дерматологическом регистре также есть сведения о пациентах с коронавирусом, у которых диагностировали кожные проявления заболевания на ногах. Примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, причем около 16 процентов из них были госпитализированы.
Ученые отметили, что ранее пациентов с долгосрочными кожными симптомами этого заболевания не выделяли в отдельную группу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.