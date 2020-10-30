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https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html
Ученые выявили новый странный симптом коронавируса
Ученые выявили новый странный симптом коронавируса
Российские ученые назвали привкус железа одним из возможных симптомов заболевания коронавирусом. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:39
2020-10-30T09:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дальневосточный федеральный университет
япония
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Российские ученые назвали привкус железа одним из возможных симптомов заболевания коронавирусом.Как сообщает Дальневосточный Федеральный Университет, ученые ДВФУ совместно с коллегами Научно-исследовательских центров России и Японии исследовали механизм развития коронавируса, связанный с повреждением эритроцитов, которые являются главной мишенью COVID-19.В статье, опубликованной в авторитетном немецком медицинском журнале Archiv EuroMedica, исследователи сообщают, что вирус SARS-CoV-2 может атаковать красный костный мозг, не только повреждая эритроциты, уже находящиеся в крови, но и мешая сформироваться новым.По данным ученых, "погибшие эритроциты могут стать причиной поражения нейронов мозга, сосудов и внутренних органов, которым перестает хватать кислорода". "В тяжелых случаях может наступить полиорганная недостаточность (отказ органов), человек фактически остается без собственных эритроцитов и начинает задыхаться. Аппараты ИВЛ не помогают, поскольку кислород некому транспортировать. Для более эффективной терапии таких пациентов необходимо вводить эритроцитарную массу и витамин B12", - говорится в сообщении.Отмечается, что "механизм восстановления поврежденных эритроцитов пока не изучен". "Преждевременный распад эритроцитов - первичная реакция на вирус SARS-CoV-2, которая постепенно приобретает каскадный характер. Пациент может узнать о патологии, почувствовав привкус железа, так как гемоглобин, высвободившийся из эритроцитов в кровотоке, выделяется со слюной", - говорится в тексте.По словам ученых, которые приводятся в сообщении, в группе риска находятся все, у кого понижен гемоглобин. Прежде всего, это люди пожилого возраста, гипертоники, с ожирением и страдающие сахарным диабетом, беременные женщины, пациенты с первичным и приобретенным иммунодефицитом, с угнетением функции кроветворения, ВИЧ-инфицированные и онкобольные.Она добавила, что чаще всего видна патология органов дыхания, эпителиальная клетка вирусу нужна только для размножения.По ее словам, самое очевидное проявление COVID-19 - фиброз легких, причиной которого становятся "выброшенные" в кровь мегакариоциты. Аналогичные явления могут происходить в тканях всех паренхиматозных (плотных) органов: легких, печени, селезенки, почек, поджелудочной и щитовидной железы."Это процесс агрессивный, хотя может быть медленным и протекать относительно доброкачественно, без клинических проявлений на фоне анемии, одышки, тахикардии (учащения пульса). При этом уменьшается количество функционально-активных клеток органов, нарастают стромальные элементы, выполняющие функции мягкого скелета. Иногда локальные изменения принимают вид крупного фиброзного образования — опухолевидного. Патология очень опасна, поскольку клинические признаки могут появиться, когда эти необратимые процессы занимают значительный объем органа", — говорит профессор Рева.Отмечается, что в работе ученые проанализировали результаты собственных исследований образцов легких 79 скончавшихся пациентов с COVID-19 с подтверждением PCR. Группу контроля составили 14 погибших в результате травм, несовместимых с жизнью.На следующем этапе исследований ученые проверят межклеточные связи и взаимодействия, чтобы пройти по цепочке действия вируса до конца. Это даст возможность понять, какие клетки в организме нужно стимулировать при тяжелом течении заболевания, а на что пытаться воздействовать просто бесполезно, информирует университет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201030/simptom-1582205998.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дальневосточный федеральный университет, япония, в мире

Ученые выявили новый странный симптом коронавируса

09:39 30.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Российские ученые назвали привкус железа одним из возможных симптомов заболевания коронавирусом.
Как сообщает Дальневосточный Федеральный Университет, ученые ДВФУ совместно с коллегами Научно-исследовательских центров России и Японии исследовали механизм развития коронавируса, связанный с повреждением эритроцитов, которые являются главной мишенью COVID-19.
В статье, опубликованной в авторитетном немецком медицинском журнале Archiv EuroMedica, исследователи сообщают, что вирус SARS-CoV-2 может атаковать красный костный мозг, не только повреждая эритроциты, уже находящиеся в крови, но и мешая сформироваться новым.
"Ключевая мишень для вируса - эритроциты, красные кровяные тельца, отвечающие в организме за перенос насыщенного железом белка гемоглобина и связанного с ним кислорода", - говорится в сообщении.
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По данным ученых, "погибшие эритроциты могут стать причиной поражения нейронов мозга, сосудов и внутренних органов, которым перестает хватать кислорода". "В тяжелых случаях может наступить полиорганная недостаточность (отказ органов), человек фактически остается без собственных эритроцитов и начинает задыхаться. Аппараты ИВЛ не помогают, поскольку кислород некому транспортировать. Для более эффективной терапии таких пациентов необходимо вводить эритроцитарную массу и витамин B12", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "механизм восстановления поврежденных эритроцитов пока не изучен". "Преждевременный распад эритроцитов - первичная реакция на вирус SARS-CoV-2, которая постепенно приобретает каскадный характер. Пациент может узнать о патологии, почувствовав привкус железа, так как гемоглобин, высвободившийся из эритроцитов в кровотоке, выделяется со слюной", - говорится в тексте.
По словам ученых, которые приводятся в сообщении, в группе риска находятся все, у кого понижен гемоглобин. Прежде всего, это люди пожилого возраста, гипертоники, с ожирением и страдающие сахарным диабетом, беременные женщины, пациенты с первичным и приобретенным иммунодефицитом, с угнетением функции кроветворения, ВИЧ-инфицированные и онкобольные.
"Вирус попадает на эпителий, где размножается, а потом выходит в кровь и атакует мишени, которыми может выступать как внутренний эпителий (ЖКТ, легкие, мочеполовая система), так и эритроциты", — рассказала профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ Галина Рева, слова которой приводятся в сообщении.
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Она добавила, что чаще всего видна патология органов дыхания, эпителиальная клетка вирусу нужна только для размножения.
"Мы предполагаем, что главной целью для вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих клеток в кровь. Именно по этой причине с клетками иммунитета происходят странные вещи, а в тканях различных органов были найдены мегакариоциты – очень крупные клетки костного мозга. Мегакариоциты в норме становятся источниками тромбоцитов, отвечающих за свертываемость крови, но при COVID-19 сгущают кровь в сосудах без необходимости", - сказала профессор Рева.
По ее словам, самое очевидное проявление COVID-19 - фиброз легких, причиной которого становятся "выброшенные" в кровь мегакариоциты. Аналогичные явления могут происходить в тканях всех паренхиматозных (плотных) органов: легких, печени, селезенки, почек, поджелудочной и щитовидной железы.
"Это процесс агрессивный, хотя может быть медленным и протекать относительно доброкачественно, без клинических проявлений на фоне анемии, одышки, тахикардии (учащения пульса). При этом уменьшается количество функционально-активных клеток органов, нарастают стромальные элементы, выполняющие функции мягкого скелета. Иногда локальные изменения принимают вид крупного фиброзного образования — опухолевидного. Патология очень опасна, поскольку клинические признаки могут появиться, когда эти необратимые процессы занимают значительный объем органа", — говорит профессор Рева.
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Отмечается, что в работе ученые проанализировали результаты собственных исследований образцов легких 79 скончавшихся пациентов с COVID-19 с подтверждением PCR. Группу контроля составили 14 погибших в результате травм, несовместимых с жизнью.
На следующем этапе исследований ученые проверят межклеточные связи и взаимодействия, чтобы пройти по цепочке действия вируса до конца. Это даст возможность понять, какие клетки в организме нужно стимулировать при тяжелом течении заболевания, а на что пытаться воздействовать просто бесполезно, информирует университет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дальневосточный федеральный университетЯпонияВ мире
 
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