https://ria.ru/20201030/simptom-1582205998.html

Ученые обнаружили новый нетипичный симптом COVID-19

Ученые обнаружили новый нетипичный симптом COVID-19

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T07:11

2020-10-30T07:11

2020-10-30T09:32

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии обнаружили, что переболевшие COVID-19 могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами, сообщает Telegraph.Как отмечается на сайте EurekAlert!, ученые проанализировали тысячу случаев заболевания COVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. Из них у 224 предполагаемых и 90 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции была информация о длительности подобных симптомов, согласно которой средняя их продолжительность составила 12 дней. Однако исследователи обнаружили несколько пациентов, у которых кожные симптомы сохранялись в течение более продолжительного периода. Исследователи выявили шесть случаев кожных проявлений заболевания на пальцах ног, которые длились не менее 60 дней, и еще два с продолжительностью более 130 дней.Согласно данным британского издания, в Международном COVID-19 дерматологическом регистре также есть сведения о пациентах с коронавирусом, у которых диагностировали кожные проявления заболевания на ногах. Примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, причем около 16 процентов из них были госпитализированы.Ученые отметили, что ранее медицина не выделяла подгруппу пациентов с долгосрочными кожными симптомами этого заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html

https://ria.ru/20201029/rot-1582189706.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире