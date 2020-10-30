Ученые обнаружили новый нетипичный симптом COVID-19
07:11 30.10.2020 (обновлено: 09:32 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской Академией дерматологии обнаружили, что переболевшие COVID-19 могут испытывать продолжительные проблемы с кожными покровами, сообщает Telegraph.
Как отмечается на сайте EurekAlert!, ученые проанализировали тысячу случаев заболевания COVID-19 с различными кожными проявлениями у пациентов. Из них у 224 предполагаемых и 90 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции была информация о длительности подобных симптомов, согласно которой средняя их продолжительность составила 12 дней. Однако исследователи обнаружили несколько пациентов, у которых кожные симптомы сохранялись в течение более продолжительного периода. Исследователи выявили шесть случаев кожных проявлений заболевания на пальцах ног, которые длились не менее 60 дней, и еще два с продолжительностью более 130 дней.
Согласно данным британского издания, в Международном COVID-19 дерматологическом регистре также есть сведения о пациентах с коронавирусом, у которых диагностировали кожные проявления заболевания на ногах. Примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, причем около 16 процентов из них были госпитализированы.
Ученые отметили, что ранее медицина не выделяла подгруппу пациентов с долгосрочными кожными симптомами этого заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.