https://ria.ru/20201030/shusha-1582274621.html

Ереван заявил о защищенности сел Шуши от азербайджанских диверсантов

Ереван заявил о защищенности сел Шуши от азербайджанских диверсантов

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в пятницу, что ряд сел карабахского Шуши зачищены от азербайджанских диверсантов. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:50

2020-10-30T13:50

2020-10-30T13:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

арцрун ованнисян

нагорный карабах

сша

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в пятницу, что ряд сел карабахского Шуши зачищены от азербайджанских диверсантов.В четверг Ованнисян сообщил об операции по ликвидации диверсионных групп восточнее Шуши. Позднее карабахские власти опубликовали видеокадры уничтожения боеприпасов азербайджанских вооруженных сил.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорный карабах

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, арцрун ованнисян, нагорный карабах, сша, армения, в мире