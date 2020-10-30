Ереван заявил о защищенности сел Шуши от азербайджанских диверсантов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина на месте обстрела в городе Шуша
ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в пятницу, что ряд сел карабахского Шуши зачищены от азербайджанских диверсантов.
"Пара сел восточнее села Каринтаг (Шушинского района - ред.) зачищены от азербайджанских диверсантов", - цитирует слова Ованнисяна Telegram-канал официального информационного центра непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
В четверг Ованнисян сообщил об операции по ликвидации диверсионных групп восточнее Шуши. Позднее карабахские власти опубликовали видеокадры уничтожения боеприпасов азербайджанских вооруженных сил.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.