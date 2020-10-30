https://ria.ru/20201030/shkolnitsa-1582300708.html
В Подмосковье школьница умерла от отравления наркотиками
В Подмосковье школьница умерла от отравления наркотиками
Подмосковные следователи начали проверку после гибели 17-летней школьницы, которая, предположительно, скончалась от отравления наркотиками, сообщила журналистам РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:37
2020-10-30T15:37
2020-10-30T15:37
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после гибели 17-летней школьницы, которая, предположительно, скончалась от отравления наркотиками, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, сегодня в тамбуре подъезда многоэтажного дома в деревне Путилково Красногорска было обнаружено тело 17-летней девочки без видимых признаков насильственной смерти. Накануне школьница ушла из дома и не вернулась.С места изъяты предметы и вещества, имеющие значение для следствия, также планируется назначение судебно-медицинской и химической экспертиз.
https://sn.ria.ru/20201006/rudn-1578424610.html
красногорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), красногорск, происшествия