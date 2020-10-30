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https://ria.ru/20201030/seryabkina-1582247341.html
Ольга Серябкина тайно вышла замуж
Ольга Серябкина тайно вышла замуж
Экс-солистка "Серебра" и певица Ольга Серябкина рассказала Vogue, что тайно вышла замуж. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:07
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шоубиз
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-солистка "Серебра" и певица Ольга Серябкина рассказала Vogue, что тайно вышла замуж.Ее избранником оказался 32-летний бизнесмен по имени Георгий. По словам артистки, они давно друг друга знают, но общение стало ближе, когда Серябкина попросила его о помощи с сольным проектом.Артистка поделилась, что подготовку к свадьбе держала в тайне — она "не хотела создавать вокруг этого шумихи".Церемония прошла в узком кругу в небольшом городе недалеко от Вены. Австрию пара выбрала неслучайно — Георгий родился в Вене и прожил там более десяти лет.
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ольга серябкина, австрия, вена

Ольга Серябкина тайно вышла замуж

12:07 30.10.2020 (обновлено: 12:46 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Серябкина
Ольга Серябкина - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-солистка "Серебра" и певица Ольга Серябкина рассказала Vogue, что тайно вышла замуж.
Ее избранником оказался 32-летний бизнесмен по имени Георгий. По словам артистки, они давно друг друга знают, но общение стало ближе, когда Серябкина попросила его о помощи с сольным проектом.
"Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное", — объяснила она.
Артистка поделилась, что подготовку к свадьбе держала в тайне — она "не хотела создавать вокруг этого шумихи".
Церемония прошла в узком кругу в небольшом городе недалеко от Вены. Австрию пара выбрала неслучайно — Георгий родился в Вене и прожил там более десяти лет.
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 15:22Культура
Анна Седокова "тайно" вышла замуж в третий раз
 
ШоубизОльга СерябкинаАвстрияВена
 
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