https://ria.ru/20201030/seryabkina-1582247341.html

Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Экс-солистка "Серебра" и певица Ольга Серябкина рассказала Vogue, что тайно вышла замуж. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:07

2020-10-30T12:07

2020-10-30T12:46

шоубиз

ольга серябкина

австрия

вена

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-солистка "Серебра" и певица Ольга Серябкина рассказала Vogue, что тайно вышла замуж.Ее избранником оказался 32-летний бизнесмен по имени Георгий. По словам артистки, они давно друг друга знают, но общение стало ближе, когда Серябкина попросила его о помощи с сольным проектом.Артистка поделилась, что подготовку к свадьбе держала в тайне — она "не хотела создавать вокруг этого шумихи".Церемония прошла в узком кругу в небольшом городе недалеко от Вены. Австрию пара выбрала неслучайно — Георгий родился в Вене и прожил там более десяти лет.

https://ria.ru/20200919/sedokova-1577482856.html

австрия

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга серябкина, австрия, вена