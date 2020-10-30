https://ria.ru/20201030/seryabkina-1582247341.html
Ольга Серябкина тайно вышла замуж
Ольга Серябкина тайно вышла замуж
Экс-солистка "Серебра" и певица Ольга Серябкина рассказала Vogue, что тайно вышла замуж. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:07
2020-10-30T12:07
2020-10-30T12:46
шоубиз
ольга серябкина
австрия
вена
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-солистка "Серебра" и певица Ольга Серябкина рассказала Vogue, что тайно вышла замуж.Ее избранником оказался 32-летний бизнесмен по имени Георгий. По словам артистки, они давно друг друга знают, но общение стало ближе, когда Серябкина попросила его о помощи с сольным проектом.Артистка поделилась, что подготовку к свадьбе держала в тайне — она "не хотела создавать вокруг этого шумихи".Церемония прошла в узком кругу в небольшом городе недалеко от Вены. Австрию пара выбрала неслучайно — Георгий родился в Вене и прожил там более десяти лет.
https://ria.ru/20200919/sedokova-1577482856.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга серябкина, австрия, вена