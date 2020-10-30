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https://ria.ru/20201030/serdtse-1582171542.html
"Настоящая резня". Ученые рассказали, как коронавирус действует на сердце
"Настоящая резня". Ученые рассказали, как коронавирус действует на сердце
У тех, кто перенес COVID-19, могут остаться шрамы не только в легких, но и на сердечной мышце. Причем серьезность осложнений не зависит от того, насколько... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:00
2020-10-30T20:06
риа наука
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коронавирус covid-19
инфаркты
биология
здоровье
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. У тех, кто перенес COVID-19, могут остаться шрамы не только в легких, но и на сердечной мышце. Причем серьезность осложнений не зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь. Даже спустя полгода медики фиксируют у пациентов воспаление тканей сердца — в том числе у "бессимптомников". Стоит ли теперь ожидать всплеска инфарктов и миокардитов, разбиралось РИА Новости.Сердечные шрамыОдними из первых о вероятных осложнениях на сердце после COVID-19 заговорили китайские специалисты. В марте они обследовали 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом и примерно у 20 процентов обнаружили серьезные повреждения сердечной мышцы. Кроме того, они привели данные, что в реанимационном отделении одной из уханьских больниц аритмию диагностировали у 44 процентов пациентов. Медики предположили: нарушения в работе сердца — результат цитокинового шторма, потенциально опасной реакции организма, разрушающей ткани в очаге воспаления. В частности, так возникали миокардит и аритмия. Уже в июле стало ясно, что повреждения могут быть долговременными. По данным специалистов из Германии и Италии, даже через два с половиной месяца после выздоровления у 78 процентов пациентов есть аномалии в работе сердца. У 60 процентов — признаки миокардиального воспаления. При этом степень ущерба не зависит от того, насколько тяжело болел человек. Серьезные осложнения встречались даже у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно.Оказалось, вирус не просто вызывает воспаление в сердечной мышце, но и инфицирует ее клетки. В исследовании немецких ученых следы SARS-CoV-2 выявлены в тканях сердца более чем 60 процентов умерших от COVID-19. А у шестнадцати человек зафиксировали клинически значимые уровни вирусной нагрузки в сердечной мышце на момент смерти. Настоящая резняВ начале сентября ученые из Института Гладстона в Сан-Франциско (США) опубликовали на сайте препринтов biorxiv снимки сердечной ткани, пораженной вирусом SARS-CoV-2. Изображения, сделанные на электронном микроскопе через 24, 48 и 72 часа после заражения, ужасали. Казалось, будто фрагменты волокон сердечной мышцы — саркомеры — разрезали скальпелем, как при хирургической операции. А в ядрах их клеток на месте ДНК зияли черные дыры. Авторы работы назвали увиденное "резней" и отметили: повреждения совершенно не похожи на те, которые бывают при приобретенных или наследственных заболеваниях сердца. Сравнив полученные результаты с образцами сердечной ткани умерших от коронавируса, они заметили сходные, хотя и не идентичные изменения. По словам исследователей, это объясняет, почему даже после выздоровления пациенты жалуются на одышку и слабость.Насколько быстро восстанавливаются саркомеры, пока не ясно. Однако, по мнению ученых, даже краткосрочные повреждения повышают риск миокардита или инфаркта. Сердечников станет большеДиректор Института трансляционных исследований Скриппса (США), знаменитый кардиолог Эрик Тополь в октябре систематизировал данные исследователей. В статье в журнале Science он написал: серьезные проблемы с сердцем наблюдаются почти у половины людей, переболевших COVID-19. Чаще всего речь идет о миокардите, аритмии, острой и хронической сердечной недостаточности, а также ограниченном некрозе кардиомиоцитов — мышечных клеток сердца. Причем, подтвердил он, серьезные осложнения возникают и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно. Учитывая, что у 30-40 процентов заразившихся нет проявлений болезни, врач полагает, что сердечных патологий, связанных с COVID-19, будет намного больше, чем зарегистрировано сейчас. По словам профессора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, эксперта Лиги здоровья нации кардиолога Мехмана Мамедова, в России, как и во всем мире, в ближайшие месяцы количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Однако дело не только в осложнениях после COVID-19. "В эпоху пандемии и самоизоляции многие больницы переквалифицировали для борьбы с новой инфекцией. Это, конечно, повлияло на пациентов-хроников, в том числе с кардиологическими патологиями. Ожидаемый рост, вероятно, обусловлен как уже имеющимися проблемами с сердцем, так и последствиями перенесенного коронавируса. Но, на мой взгляд, ожидать, что именно COVID-19 даст высокую заболеваемость, не стоит. По крайней мере, убедительных статистических данных пока нет", — сказал профессор в разговоре с РИА Новости.Кроме того, он подчеркнул, что осложнения зависят не только от тяжести течения инфекции, но и от множества других факторов: возраста, сопутствующих заболеваний, генетической предрасположенности. Но связь между COVID-19 и кардиологическими проблемами, безусловно, есть, и сбрасывать ее со счетов нельзя.
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коронавирус sars, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инфаркты, биология, здоровье

"Настоящая резня". Ученые рассказали, как коронавирус действует на сердце

08:00 30.10.2020 (обновлено: 20:06 30.10.2020)
 
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/agsandrew/rbhavanaВлияние коронавируса на сердце
Влияние коронавируса на сердце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/agsandrew/rbhavana
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. У тех, кто перенес COVID-19, могут остаться шрамы не только в легких, но и на сердечной мышце. Причем серьезность осложнений не зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь. Даже спустя полгода медики фиксируют у пациентов воспаление тканей сердца — в том числе у "бессимптомников". Стоит ли теперь ожидать всплеска инфарктов и миокардитов, разбиралось РИА Новости.

Сердечные шрамы

Одними из первых о вероятных осложнениях на сердце после COVID-19 заговорили китайские специалисты. В марте они обследовали 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом и примерно у 20 процентов обнаружили серьезные повреждения сердечной мышцы. Кроме того, они привели данные, что в реанимационном отделении одной из уханьских больниц аритмию диагностировали у 44 процентов пациентов.
Медики предположили: нарушения в работе сердца — результат цитокинового шторма, потенциально опасной реакции организма, разрушающей ткани в очаге воспаления. В частности, так возникали миокардит и аритмия.
Уже в июле стало ясно, что повреждения могут быть долговременными. По данным специалистов из Германии и Италии, даже через два с половиной месяца после выздоровления у 78 процентов пациентов есть аномалии в работе сердца. У 60 процентов — признаки миокардиального воспаления. При этом степень ущерба не зависит от того, насколько тяжело болел человек. Серьезные осложнения встречались даже у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно.
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Оказалось, вирус не просто вызывает воспаление в сердечной мышце, но и инфицирует ее клетки. В исследовании немецких ученых следы SARS-CoV-2 выявлены в тканях сердца более чем 60 процентов умерших от COVID-19. А у шестнадцати человек зафиксировали клинически значимые уровни вирусной нагрузки в сердечной мышце на момент смерти.

Настоящая резня

В начале сентября ученые из Института Гладстона в Сан-Франциско (США) опубликовали на сайте препринтов biorxiv снимки сердечной ткани, пораженной вирусом SARS-CoV-2. Изображения, сделанные на электронном микроскопе через 24, 48 и 72 часа после заражения, ужасали. Казалось, будто фрагменты волокон сердечной мышцы — саркомеры — разрезали скальпелем, как при хирургической операции. А в ядрах их клеток на месте ДНК зияли черные дыры.
Авторы работы назвали увиденное "резней" и отметили: повреждения совершенно не похожи на те, которые бывают при приобретенных или наследственных заболеваниях сердца.
© Juan A. Pérez-Bermejo et al./2020Повреждения сердечной мышцы, инфицированной SARS-CoV-2, через 48 и 72 часа после заражения
Повреждения сердечной мышцы при COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Juan A. Pérez-Bermejo et al./2020
Повреждения сердечной мышцы, инфицированной SARS-CoV-2, через 48 и 72 часа после заражения
Сравнив полученные результаты с образцами сердечной ткани умерших от коронавируса, они заметили сходные, хотя и не идентичные изменения. По словам исследователей, это объясняет, почему даже после выздоровления пациенты жалуются на одышку и слабость.
Насколько быстро восстанавливаются саркомеры, пока не ясно. Однако, по мнению ученых, даже краткосрочные повреждения повышают риск миокардита или инфаркта.

Сердечников станет больше

Директор Института трансляционных исследований Скриппса (США), знаменитый кардиолог Эрик Тополь в октябре систематизировал данные исследователей. В статье в журнале Science он написал: серьезные проблемы с сердцем наблюдаются почти у половины людей, переболевших COVID-19. Чаще всего речь идет о миокардите, аритмии, острой и хронической сердечной недостаточности, а также ограниченном некрозе кардиомиоцитов — мышечных клеток сердца.
Причем, подтвердил он, серьезные осложнения возникают и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно. Учитывая, что у 30-40 процентов заразившихся нет проявлений болезни, врач полагает, что сердечных патологий, связанных с COVID-19, будет намного больше, чем зарегистрировано сейчас.
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По словам профессора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, эксперта Лиги здоровья нации кардиолога Мехмана Мамедова, в России, как и во всем мире, в ближайшие месяцы количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Однако дело не только в осложнениях после COVID-19.
"В эпоху пандемии и самоизоляции многие больницы переквалифицировали для борьбы с новой инфекцией. Это, конечно, повлияло на пациентов-хроников, в том числе с кардиологическими патологиями. Ожидаемый рост, вероятно, обусловлен как уже имеющимися проблемами с сердцем, так и последствиями перенесенного коронавируса. Но, на мой взгляд, ожидать, что именно COVID-19 даст высокую заболеваемость, не стоит. По крайней мере, убедительных статистических данных пока нет", — сказал профессор в разговоре с РИА Новости.
Кроме того, он подчеркнул, что осложнения зависят не только от тяжести течения инфекции, но и от множества других факторов: возраста, сопутствующих заболеваний, генетической предрасположенности. Но связь между COVID-19 и кардиологическими проблемами, безусловно, есть, и сбрасывать ее со счетов нельзя.
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