https://ria.ru/20201030/schetchiki-1582204840.html

Бизнес призвал отказаться от массовой установки "умных" счетчиков

Бизнес призвал отказаться от массовой установки "умных" счетчиков

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму предложение отказаться от поголовной установки "умных" счетчиков по учету... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T06:08

2020-10-30T06:08

2020-10-30T12:13

ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний

жкх

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

общество

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В России предложили отказаться от массовой установки "умных" счетчиков

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму предложение отказаться от поголовной установки "умных" счетчиков по учету электроэнергии в домах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на проект мер.С 1 июля этого года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах лежат на поставщиках, а для остальных потребителей — на электросетевых компаниях. С 1 января 2022 года установке будут подлежать только интеллектуальные приборы учета. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных" счетчиков к 2023 году, будут штрафовать. По подсчетам Минэнерго, "интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить ее потери на 70-80 миллиардов рублей в год.В ассоциации, в свою очередь, уверены, что не стоит менять прибор для каждой отдельной квартиры. Вместо этого организация предлагает устанавливать "умные" счетчики либо во всем доме, либо не делать этого вовсе. Решать, в каких домах менять старые счетчики на "умные", должны власти субъектов, считают в ассоциации.Также, добавляет издание, организация считает, что поголовная установка таких приборов невыгодна, а издержки превысят экономию.

https://realty.ria.ru/20201027/schetchiki-1581755600.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, общество