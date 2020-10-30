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https://ria.ru/20201030/schetchiki-1582204840.html
Бизнес призвал отказаться от массовой установки "умных" счетчиков
Бизнес призвал отказаться от массовой установки "умных" счетчиков
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму предложение отказаться от поголовной установки "умных" счетчиков по учету... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T06:08
2020-10-30T12:13
ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний
жкх
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
общество
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В России предложили отказаться от массовой установки "умных" счетчиков
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму предложение отказаться от поголовной установки "умных" счетчиков по учету электроэнергии в домах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на проект мер.С 1 июля этого года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах лежат на поставщиках, а для остальных потребителей — на электросетевых компаниях. С 1 января 2022 года установке будут подлежать только интеллектуальные приборы учета. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных" счетчиков к 2023 году, будут штрафовать. По подсчетам Минэнерго, "интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить ее потери на 70-80 миллиардов рублей в год.В ассоциации, в свою очередь, уверены, что не стоит менять прибор для каждой отдельной квартиры. Вместо этого организация предлагает устанавливать "умные" счетчики либо во всем доме, либо не делать этого вовсе. Решать, в каких домах менять старые счетчики на "умные", должны власти субъектов, считают в ассоциации.Также, добавляет издание, организация считает, что поголовная установка таких приборов невыгодна, а издержки превысят экономию.
https://realty.ria.ru/20201027/schetchiki-1581755600.html
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ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, общество

Бизнес призвал отказаться от массовой установки "умных" счетчиков

06:08 30.10.2020 (обновлено: 12:13 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовУстановка умных счетчиков
Установка умных счетчиков - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму предложение отказаться от поголовной установки "умных" счетчиков по учету электроэнергии в домах. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на проект мер.
С 1 июля этого года обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах лежат на поставщиках, а для остальных потребителей — на электросетевых компаниях. С 1 января 2022 года установке будут подлежать только интеллектуальные приборы учета. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных" счетчиков к 2023 году, будут штрафовать. По подсчетам Минэнерго, "интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить ее потери на 70-80 миллиардов рублей в год.
В ассоциации, в свою очередь, уверены, что не стоит менять прибор для каждой отдельной квартиры. Вместо этого организация предлагает устанавливать "умные" счетчики либо во всем доме, либо не делать этого вовсе. Решать, в каких домах менять старые счетчики на "умные", должны власти субъектов, считают в ассоциации.
Также, добавляет издание, организация считает, что поголовная установка таких приборов невыгодна, а издержки превысят экономию.
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 14:12
Поставщиков ресурсов хотят обязать устанавливать счетчики за свой счет
 
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компанийЖКХМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФОбщество
 
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