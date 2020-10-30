https://ria.ru/20201030/robot-1582293043.html
В Германии робот-газонокосильщик спасся от вора, отправив уведомление
В Германии робот-газонокосильщик спасся от вора, отправив уведомление
Автономный робот-газонокосильщик в немецком Липпштадте не позволил вору украсть себя, отправив владельцу уведомление о том, что он "перевернулся", сообщает... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:02
2020-10-30T15:02
2020-10-30T15:02
германия
технологии
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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Автономный робот-газонокосильщик в немецком Липпштадте не позволил вору украсть себя, отправив владельцу уведомление о том, что он "перевернулся", сообщает местная полиция в пятницу.Инцидент произошел накануне около 18.30 (20.30 мск)."Когда мужчина (подозреваемый в попытке кражи) взял робота под мышку, робот сообщил владельцу через мобильное приложение, что он находится в перевернутом положении. Поэтому очевидец (владелец газонокосильщика) отправился в свой сад, чтобы проверить его, он увидел вора и окликнул его", - говорится в сообщении полиции.Злоумышленник бросил газонокосильщика и скрылся с места происшествия. Владелец уведомил полицию о случившемся, но пока злоумышленника найти не удалось.
https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, технологии