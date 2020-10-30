https://ria.ru/20201030/repressii-1582234491.html

В РПЦ помолятся за жертв и участников политических репрессий

В РПЦ помолятся за жертв и участников политических репрессий

Молитву о жертвах и участниках политических репрессий, которые после сами были репрессированы, проведут в пятницу онлайн и в храмах РПЦ, говорится в сообщении... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:47

2020-10-30T11:47

2020-10-30T11:47

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Молитву о жертвах и участниках политических репрессий, которые после сами были репрессированы, проведут в пятницу онлайн и в храмах РПЦ, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ."По благословению патриарха Московского и всея Руси, заупокойные литии по жертвам политических репрессий пройдут в храме Христа Спасителя, храме Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке, храме Живоначальной Троицы в Хохлах, храме святителя Николая Мирликийского на Трех Горах", - сказано в сообщении.Также в синодальном отделе рассказали, что на YouTube-канале форума "Имеющие надежду" пройдет акция "Молитва памяти", во время которой прочтут имена пострадавших и погибших в результате репрессий – и помолятся о них, а также о сотрудниках карательных органов, "которые сами впоследствии стали жертвами советской репрессивной машины". Последним, считают в РПЦ, "молитва еще нужнее".Онлайн-акция начнется с краткой заупокойной молитвы (литии), каждый час будет звучать небольшая покаянная молитва, а "молитвенное поминовение имен будет перемежаться музыкальными, театральными, поэтическими выступлениями известных деятелей, актеров, писателей, режиссеров, поэтов", уточнили в Церкви.В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий".

https://ria.ru/20201030/butovo--1582232766.html

https://ria.ru/20201030/repressii-1581909805.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, коммунарка (москва), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, ссср, справки