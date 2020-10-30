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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/repressii-1582234491.html
В РПЦ помолятся за жертв и участников политических репрессий
В РПЦ помолятся за жертв и участников политических репрессий
Молитву о жертвах и участниках политических репрессий, которые после сами были репрессированы, проведут в пятницу онлайн и в храмах РПЦ, говорится в сообщении... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:47
2020-10-30T11:47
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
коммунарка (москва)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
ссср
справки
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Молитву о жертвах и участниках политических репрессий, которые после сами были репрессированы, проведут в пятницу онлайн и в храмах РПЦ, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ."По благословению патриарха Московского и всея Руси, заупокойные литии по жертвам политических репрессий пройдут в храме Христа Спасителя, храме Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке, храме Живоначальной Троицы в Хохлах, храме святителя Николая Мирликийского на Трех Горах", - сказано в сообщении.Также в синодальном отделе рассказали, что на YouTube-канале форума "Имеющие надежду" пройдет акция "Молитва памяти", во время которой прочтут имена пострадавших и погибших в результате репрессий – и помолятся о них, а также о сотрудниках карательных органов, "которые сами впоследствии стали жертвами советской репрессивной машины". Последним, считают в РПЦ, "молитва еще нужнее".Онлайн-акция начнется с краткой заупокойной молитвы (литии), каждый час будет звучать небольшая покаянная молитва, а "молитвенное поминовение имен будет перемежаться музыкальными, театральными, поэтическими выступлениями известных деятелей, актеров, писателей, режиссеров, поэтов", уточнили в Церкви.В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий".
https://ria.ru/20201030/butovo--1582232766.html
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религия, московский патриархат, коммунарка (москва), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, ссср, справки

В РПЦ помолятся за жертв и участников политических репрессий

11:47 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦветы и свечи у мемориала "Стена скорби" на проспекте Сахарова в Москве, где проходит акция "Колокол памяти" в День памяти жертв политических репрессий. 30 октября 2018
Цветы и свечи у мемориала Стена скорби на проспекте Сахарова в Москве, где проходит акция Колокол памяти в День памяти жертв политических репрессий. 30 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Молитву о жертвах и участниках политических репрессий, которые после сами были репрессированы, проведут в пятницу онлайн и в храмах РПЦ, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"По благословению патриарха Московского и всея Руси, заупокойные литии по жертвам политических репрессий пройдут в храме Христа Спасителя, храме Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке, храме Живоначальной Троицы в Хохлах, храме святителя Николая Мирликийского на Трех Горах", - сказано в сообщении.
Открытие мемориала Сад памяти на Бутовском полигоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
11:01Религия и мировоззрение
Память репрессированных почтут в пятницу на Бутовском полигоне в Москве
Также в синодальном отделе рассказали, что на YouTube-канале форума "Имеющие надежду" пройдет акция "Молитва памяти", во время которой прочтут имена пострадавших и погибших в результате репрессий – и помолятся о них, а также о сотрудниках карательных органов, "которые сами впоследствии стали жертвами советской репрессивной машины". Последним, считают в РПЦ, "молитва еще нужнее".
Онлайн-акция начнется с краткой заупокойной молитвы (литии), каждый час будет звучать небольшая покаянная молитва, а "молитвенное поминовение имен будет перемежаться музыкальными, театральными, поэтическими выступлениями известных деятелей, актеров, писателей, режиссеров, поэтов", уточнили в Церкви.

Присоединиться к акции в онлайн-режиме, прочитать имена своих близких или знакомых может любой желающий. Также через сайт можно будет оставить заявку на присоединение к акции или подать записку о сугубом поминовении человека.

В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий".
Колония - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
04:15
День памяти жертв политических репрессий
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатКоммунарка (Москва)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСССРСправки
 
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