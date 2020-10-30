https://ria.ru/20201030/remont-1582226824.html

В Липецкой области отремонтировали мост в рамках нацпроекта

В Липецкой области отремонтировали мост в рамках нацпроекта

В Чаплыгинском районе Липецкой области сдали в эксплуатацию мост через реку Раковая Ряса , сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:55

2020-10-30T10:55

2020-10-30T10:55

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 30 окт — РИА Новости. В Чаплыгинском районе Липецкой области сдали в эксплуатацию мост через реку Раковая Ряса , сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, мост, соединяющий две части села Зенкино - жизненно важный объект для жителей. Стоимость ремонта составила 23 миллиона рублей, деньги были выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Артамонов отметил, что подрядчику пришлось почти полностью разобрать всю конструкцию моста и потом собрать её заново. Всего в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой области на региональных дорогах отремонтированы четыре моста, в Преображеновке построен новый путепровод. Кроме того, продолжается возведение нового путепровода на трассе Липецк – Грязи в посёлке Новая Жизнь.

https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582102831.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов