https://ria.ru/20201030/rekord-1582357529.html

Марафон живых концертов на "Авторадио" вошел в Книгу рекордов России

Марафон живых концертов на "Авторадио" вошел в Книгу рекордов России

Марафон живых концертов российских звезд, проходивший в студии "Авторадио" на смотровой площадке PANORAMA360, вошел в Книгу рекордов России, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:02

2020-10-30T19:02

2020-10-30T19:02

культура

новости культуры

книга рекордов россии

авторадио (радиостанция)

валерий меладзе

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Марафон живых концертов российских звезд, проходивший в студии "Авторадио" на смотровой площадке PANORAMA360, вошел в Книгу рекордов России, сообщили в пресс-службе Газпром-Медиа Радио.Смотровая площадка PANORAMA360 расположена в столичном комплексе Москва-сити, на 89-м этаже башни Федерация."30 октября представители Книги рекордов России официально зарегистрировали новый рекорд. Руководству "Авторадио" и PANORAMA360 вручены соответствующие сертификаты с формулировкой "наибольшее количество концертов в радиостудии на смотровой площадке выше 300 метров над уровнем земли", - говорится в пресс-релизе.На протяжении полутора месяцев, как напомнили в пресс-службе, вечернее шоу "Мурзилки Live" выходило в эфир "Авторадио" с высоты примерно 330 метров над землей. Участие в серии концертов приняли 30 исполнителей, среди которых Uma2rman, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Ёлка, Шура БИ-2 и "Куртки Кобейна", Ани Лорак, Диана Арбенина, Дима Билан и многие другие.

https://ria.ru/20201030/estrada-1582247932.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, книга рекордов россии, авторадио (радиостанция), валерий меладзе, дима билан (виктор белан)