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https://ria.ru/20201030/regiony-1582369850.html
Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19
Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19
Минздрав направит в регионы более 300 сотрудников своих подведомственных учреждений для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:10
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коронавирус в россии
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коронавирусы
михаил мурашко
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав направит в регионы более 300 сотрудников своих подведомственных учреждений для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что такое поручение дал министр Михаил Мурашко. В министерстве подчеркнули, что эти специалисты накопили большой опыт эффективной борьбы с COVID-19, в проекте также участвуют медики-волонтеры. По данным оперативного штаба на утро пятницы, за сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на рекордные 18 283. Наибольшее число заражений в Москве — 5268, Санкт-Петербурге — 801, Подмосковье — 524. За все время в стране зарегистрировали 1 599 976 случаев заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227168.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19

20:10 30.10.2020 (обновлено: 20:45 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
Бригада скорой медицинской помощи возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав направит в регионы более 300 сотрудников своих подведомственных учреждений для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что такое поручение дал министр Михаил Мурашко.
Медицинский работник у машины скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
10:43Распространение нового коронавируса
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
В министерстве подчеркнули, что эти специалисты накопили большой опыт эффективной борьбы с COVID-19, в проекте также участвуют медики-волонтеры.
"Сотрудники федеральных медучреждений будут оказывать как организационно-методическую помощь коллегам, так и непосредственную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", — заключили в пресс-службе.
По данным оперативного штаба на утро пятницы, за сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на рекордные 18 283.
Наибольшее число заражений в Москве — 5268, Санкт-Петербурге — 801, Подмосковье — 524.
За все время в стране зарегистрировали 1 599 976 случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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