https://ria.ru/20201030/regiony-1582369850.html

Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19

Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19

Минздрав направит в регионы более 300 сотрудников своих подведомственных учреждений для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:10

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2020-10-30T20:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав направит в регионы более 300 сотрудников своих подведомственных учреждений для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что такое поручение дал министр Михаил Мурашко. В министерстве подчеркнули, что эти специалисты накопили большой опыт эффективной борьбы с COVID-19, в проекте также участвуют медики-волонтеры. По данным оперативного штаба на утро пятницы, за сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на рекордные 18 283. Наибольшее число заражений в Москве — 5268, Санкт-Петербурге — 801, Подмосковье — 524. За все время в стране зарегистрировали 1 599 976 случаев заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227168.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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