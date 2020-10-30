https://ria.ru/20201030/regiony-1582369850.html
Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19
Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19
Минздрав направит в регионы более 300 сотрудников своих подведомственных учреждений для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:10
2020-10-30T20:10
2020-10-30T20:45
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коронавирус в россии
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коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав направит в регионы более 300 сотрудников своих подведомственных учреждений для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что такое поручение дал министр Михаил Мурашко. В министерстве подчеркнули, что эти специалисты накопили большой опыт эффективной борьбы с COVID-19, в проекте также участвуют медики-волонтеры. По данным оперативного штаба на утро пятницы, за сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на рекордные 18 283. Наибольшее число заражений в Москве — 5268, Санкт-Петербурге — 801, Подмосковье — 524. За все время в стране зарегистрировали 1 599 976 случаев заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582227168.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минздрав направит в регионы более 300 сотрудников своих подведомственных учреждений для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что такое поручение дал министр Михаил Мурашко
.
В министерстве подчеркнули, что эти специалисты накопили большой опыт эффективной борьбы с COVID-19, в проекте также участвуют медики-волонтеры.
"Сотрудники федеральных медучреждений будут оказывать как организационно-методическую помощь коллегам, так и непосредственную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", — заключили в пресс-службе.
По данным оперативного штаба на утро пятницы, за сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на рекордные 18 283.
Наибольшее число заражений в Москве — 5268, Санкт-Петербурге — 801, Подмосковье — 524.
За все время в стране зарегистрировали 1 599 976 случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.