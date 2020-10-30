Лукашенко допустил возможность назначения силовиков на госдолжности
13:36 30.10.2020 (обновлено: 20:44 30.10.2020)
© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 27 октября 2020
МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продолжить назначения силовиков на должности своих помощников в регионах республики.
Как передает Sputnik Беларусь, данное заявление прозвучало во время встречи с коллективом МВД Белоруссии в пятницу в Минске. Президент прокомментировал недавнее решение о назначении госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области, главы МВД Юрия Караева — по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова — в Минске.
"Вы можете спросить: почему военные (назначены на должность помощников президента в регионах. — Прим. ред.)? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей", — цитирует агентство слова Лукашенко.
По его словам, надо не только стабилизировать обстановку в стране. "Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак", — подчеркнул глава государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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