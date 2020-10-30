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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/regiony-1582270411.html
Лукашенко допустил возможность назначения силовиков на госдолжности
Лукашенко допустил возможность назначения силовиков на госдолжности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продолжить назначения силовиков на должности своих помощников в регионах республики. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:36
2020-10-30T20:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
валерий вакульчик
александр лукашенко
брестская область
гродненская область
минск
белоруссия
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МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продолжить назначения силовиков на должности своих помощников в регионах республики.Как передает Sputnik Беларусь, данное заявление прозвучало во время встречи с коллективом МВД Белоруссии в пятницу в Минске. Президент прокомментировал недавнее решение о назначении госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области, главы МВД Юрия Караева — по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова — в Минске."Вы можете спросить: почему военные (назначены на должность помощников президента в регионах. — Прим. ред.)? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей", — цитирует агентство слова Лукашенко.По его словам, надо не только стабилизировать обстановку в стране. "Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак", — подчеркнул глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201030/protesty-1582264807.html
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светлана тихановская, мвд белоруссии, валерий вакульчик, александр лукашенко, брестская область, гродненская область, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко допустил возможность назначения силовиков на госдолжности

13:36 30.10.2020 (обновлено: 20:44 30.10.2020)
 
© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 27 октября 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 27 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / BelTA / Nikolai Petrov
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МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продолжить назначения силовиков на должности своих помощников в регионах республики.
Как передает Sputnik Беларусь, данное заявление прозвучало во время встречи с коллективом МВД Белоруссии в пятницу в Минске. Президент прокомментировал недавнее решение о назначении госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области, главы МВД Юрия Караева — по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова — в Минске.
"Вы можете спросить: почему военные (назначены на должность помощников президента в регионах. — Прим. ред.)? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей", — цитирует агентство слова Лукашенко.
По его словам, надо не только стабилизировать обстановку в стране. "Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак", — подчеркнул глава государства.
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 13:19Протесты в Белоруссии
Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты красиво
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииВалерий ВакульчикАлександр ЛукашенкоБрестская областьГродненская областьМинскБелоруссияВ мире
 
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