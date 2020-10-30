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СК занялся историей мальчика, живущего с отцом в лесной хижине в Балашихе
СК занялся историей мальчика, живущего с отцом в лесной хижине в Балашихе
Следователи заинтересовались судьбой мальчика, который живет с отцом в хижине в подмосковном лесу, заявила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:00
2020-10-30T13:19
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи заинтересовались судьбой мальчика, который живет с отцом в хижине в подмосковном лесу, заявила журналистам старший помощник руководителя областного управления СК Ольга Врадий.Как сообщали СМИ, маленького мальчика обнаружили жители Балашихи. По их словам, он регулярно приходит из леса поиграть на детской площадке. Как выяснилось, мальчик живет в самодельной хижине вместе с 46-летним жителем Средней Азии — предполагается, что это его отец.Накануне ребенка передали полиции, а затем отправили в больницу. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, следов побоев у него не нашли.Следственный отдел по Балашихе начал проверку.По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов, ребенок не ходит в школу и не бывал в поликлинике.Следователи собираются осмотреть хижину, опросить предполагаемого отца, а также инспектора по делам несовершеннолетних и врача, который осматривал мальчика. Затем они примут процессуальное решение.Проверку проводят также полиция и подмосковная прокуратура.
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балашиха
московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), общество

СК занялся историей мальчика, живущего с отцом в лесной хижине в Балашихе

12:00 30.10.2020 (обновлено: 13:19 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи заинтересовались судьбой мальчика, который живет с отцом в хижине в подмосковном лесу, заявила журналистам старший помощник руководителя областного управления СК Ольга Врадий.
Как сообщали СМИ, маленького мальчика обнаружили жители Балашихи. По их словам, он регулярно приходит из леса поиграть на детской площадке. Как выяснилось, мальчик живет в самодельной хижине вместе с 46-летним жителем Средней Азии — предполагается, что это его отец.
Накануне ребенка передали полиции, а затем отправили в больницу. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, следов побоев у него не нашли.
Следственный отдел по Балашихе начал проверку.

"Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, контролирующих органов", — сказала Врадий.

По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов, ребенок не ходит в школу и не бывал в поликлинике.
Следователи собираются осмотреть хижину, опросить предполагаемого отца, а также инспектора по делам несовершеннолетних и врача, который осматривал мальчика. Затем они примут процессуальное решение.
Проверку проводят также полиция и подмосковная прокуратура.
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Следственный комитет России (СК РФ)БалашихаМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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