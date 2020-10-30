https://ria.ru/20201030/rebenok-1582246779.html

СК занялся историей мальчика, живущего с отцом в лесной хижине в Балашихе

СК занялся историей мальчика, живущего с отцом в лесной хижине в Балашихе

Следователи заинтересовались судьбой мальчика, который живет с отцом в хижине в подмосковном лесу, заявила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:00

2020-10-30T12:00

2020-10-30T13:19

следственный комитет россии (ск рф)

балашиха

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи заинтересовались судьбой мальчика, который живет с отцом в хижине в подмосковном лесу, заявила журналистам старший помощник руководителя областного управления СК Ольга Врадий.Как сообщали СМИ, маленького мальчика обнаружили жители Балашихи. По их словам, он регулярно приходит из леса поиграть на детской площадке. Как выяснилось, мальчик живет в самодельной хижине вместе с 46-летним жителем Средней Азии — предполагается, что это его отец.Накануне ребенка передали полиции, а затем отправили в больницу. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, следов побоев у него не нашли.Следственный отдел по Балашихе начал проверку.По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов, ребенок не ходит в школу и не бывал в поликлинике.Следователи собираются осмотреть хижину, опросить предполагаемого отца, а также инспектора по делам несовершеннолетних и врача, который осматривал мальчика. Затем они примут процессуальное решение.Проверку проводят также полиция и подмосковная прокуратура.

https://ria.ru/20190531/1555123024.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), общество