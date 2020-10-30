https://ria.ru/20201030/rebenok-1582246779.html
СК занялся историей мальчика, живущего с отцом в лесной хижине в Балашихе
СК занялся историей мальчика, живущего с отцом в лесной хижине в Балашихе
Следователи заинтересовались судьбой мальчика, который живет с отцом в хижине в подмосковном лесу, заявила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:00
2020-10-30T12:00
2020-10-30T13:19
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи заинтересовались судьбой мальчика, который живет с отцом в хижине в подмосковном лесу, заявила журналистам старший помощник руководителя областного управления СК Ольга Врадий.Как сообщали СМИ, маленького мальчика обнаружили жители Балашихи. По их словам, он регулярно приходит из леса поиграть на детской площадке. Как выяснилось, мальчик живет в самодельной хижине вместе с 46-летним жителем Средней Азии — предполагается, что это его отец.Накануне ребенка передали полиции, а затем отправили в больницу. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, следов побоев у него не нашли.Следственный отдел по Балашихе начал проверку.По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов, ребенок не ходит в школу и не бывал в поликлинике.Следователи собираются осмотреть хижину, опросить предполагаемого отца, а также инспектора по делам несовершеннолетних и врача, который осматривал мальчика. Затем они примут процессуальное решение.Проверку проводят также полиция и подмосковная прокуратура.
https://ria.ru/20190531/1555123024.html
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Следователи заинтересовались судьбой мальчика, который живет с отцом в хижине в подмосковном лесу, заявила журналистам старший помощник руководителя областного управления СК Ольга Врадий
.
Как сообщали СМИ, маленького мальчика обнаружили жители Балашихи. По их словам, он регулярно приходит из леса поиграть на детской площадке. Как выяснилось, мальчик живет в самодельной хижине вместе с 46-летним жителем Средней Азии — предполагается, что это его отец.
Накануне ребенка передали полиции, а затем отправили в больницу. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой
, следов побоев у него не нашли.
Следственный отдел по Балашихе начал проверку.
"Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, контролирующих органов", — сказала Врадий.
По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов, ребенок не ходит в школу и не бывал в поликлинике.
Следователи собираются осмотреть хижину, опросить предполагаемого отца, а также инспектора по делам несовершеннолетних и врача, который осматривал мальчика. Затем они примут процессуальное решение.
Проверку проводят также полиция и подмосковная прокуратура.