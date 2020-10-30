https://ria.ru/20201030/rebenok-1582205828.html

Опрос показал, сколько мужчин в России готовы посвятить все время ребенку

Опрос показал, сколько мужчин в России готовы посвятить все время ребенку

Большинство мужчин в России не хотели бы брать декретный отпуск для ухода за ребенком, хотя считают, что заниматься детьми - обязанность обоих супругов,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T06:36

2020-10-30T06:36

2020-10-30T06:36

россия

аналитический центр нафи

москва

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство мужчин в России не хотели бы брать декретный отпуск для ухода за ребенком, хотя считают, что заниматься детьми - обязанность обоих супругов, полностью посвятить свое время ребенку готовы лишь 1% мужчин, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании аналитического центра НАФИ.Чередовать декретный отпуск с супругой или уходить в декрет самостоятельно чаще всего готовы мужчины-представители рабочих профессий (17%).Мужчины также считают, что 25 лет – оптимальный возраст для вступления в брак, а 27 – для рождения первого ребенка. Воспитывать ребенка, по их мнению, мужчина должен нестрого: 49% респондентов считают, что лучше в воспитании применять разные подходы, а 44% уверены, что не должны позволять себе проявлять агрессию и внушение страха по отношению к ребенку."Раньше роль мужа или отца в большей мере предполагала материальное содержание жены и детей. Сейчас мы видим изменение мужских установок, особенно это заметно среди молодежи – мужчины готовы быть более активными участниками процесса воспитания ребенка и выполнения ежедневных семейных обязанностей, совмещая их с карьерой и заработком. Мужчины также декларируют важность близких, эмоционально стабильных отношений со своими детьми, основанных на заботе и участии, а не на страхе или демонстрации силы", - прокомментировала замдиректора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

https://sn.ria.ru/20180927/1529429560.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аналитический центр нафи, москва, общество