https://ria.ru/20201030/rebenok-1582205828.html
Опрос показал, сколько мужчин в России готовы посвятить все время ребенку
Опрос показал, сколько мужчин в России готовы посвятить все время ребенку
Большинство мужчин в России не хотели бы брать декретный отпуск для ухода за ребенком, хотя считают, что заниматься детьми - обязанность обоих супругов,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T06:36
2020-10-30T06:36
2020-10-30T06:36
россия
аналитический центр нафи
москва
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство мужчин в России не хотели бы брать декретный отпуск для ухода за ребенком, хотя считают, что заниматься детьми - обязанность обоих супругов, полностью посвятить свое время ребенку готовы лишь 1% мужчин, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании аналитического центра НАФИ.Чередовать декретный отпуск с супругой или уходить в декрет самостоятельно чаще всего готовы мужчины-представители рабочих профессий (17%).Мужчины также считают, что 25 лет – оптимальный возраст для вступления в брак, а 27 – для рождения первого ребенка. Воспитывать ребенка, по их мнению, мужчина должен нестрого: 49% респондентов считают, что лучше в воспитании применять разные подходы, а 44% уверены, что не должны позволять себе проявлять агрессию и внушение страха по отношению к ребенку."Раньше роль мужа или отца в большей мере предполагала материальное содержание жены и детей. Сейчас мы видим изменение мужских установок, особенно это заметно среди молодежи – мужчины готовы быть более активными участниками процесса воспитания ребенка и выполнения ежедневных семейных обязанностей, совмещая их с карьерой и заработком. Мужчины также декларируют важность близких, эмоционально стабильных отношений со своими детьми, основанных на заботе и участии, а не на страхе или демонстрации силы", - прокомментировала замдиректора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.
https://sn.ria.ru/20180927/1529429560.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аналитический центр нафи, москва, общество
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Большинство мужчин в России не хотели бы брать декретный отпуск для ухода за ребенком, хотя считают, что заниматься детьми - обязанность обоих супругов, полностью посвятить свое время ребенку готовы лишь 1% мужчин, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании аналитического центра НАФИ
.
"Большинство мужчин считают, что домашние дела нужно делить поровну между супругами, а оба родителя должны вместе заниматься детьми. В то же время российские мужчины не готовы выходить в отпуск по уходу за ребенком. Большинство (87%) мужчин считают, что оформлять декретный отпуск должна женщина, 12% предлагают чередовать эти обязанности с супругой, и 1% готовы полностью посвятить свое время уходу за ребенком", - показало исследование, основанное на опросе 1600 человек в 53 регионах РФ.
Чередовать декретный отпуск с супругой или уходить в декрет самостоятельно чаще всего готовы мужчины-представители рабочих профессий (17%).
Мужчины также считают, что 25 лет – оптимальный возраст для вступления в брак, а 27 – для рождения первого ребенка. Воспитывать ребенка, по их мнению, мужчина должен нестрого: 49% респондентов считают, что лучше в воспитании применять разные подходы, а 44% уверены, что не должны позволять себе проявлять агрессию и внушение страха по отношению к ребенку.
"Раньше роль мужа или отца в большей мере предполагала материальное содержание жены и детей. Сейчас мы видим изменение мужских установок, особенно это заметно среди молодежи – мужчины готовы быть более активными участниками процесса воспитания ребенка и выполнения ежедневных семейных обязанностей, совмещая их с карьерой и заработком. Мужчины также декларируют важность близких, эмоционально стабильных отношений со своими детьми, основанных на заботе и участии, а не на страхе или демонстрации силы", - прокомментировала замдиректора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.