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США провели новое испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III
США провели новое испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III
США провели на авиабазе "Ванденберг", штат Калифорния, новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Командование глобальных... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:54
2020-10-30T12:54
калифорния
маршалловы острова
сша
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США провели на авиабазе "Ванденберг", штат Калифорния, новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Командование глобальных ударов американских ВВС.Как отмечается в заявлении, ракета преодолела расстояние около 4,2 тысячи миль (6,8 тысячи километров) до цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Командование подчеркивает, что "эти испытательные пуски подтверждают точность и надежность системы вооружения межконтинентальных баллистических ракет".Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
https://ria.ru/20201020/vooruzheniya-1580685365.html
калифорния
маршалловы острова
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калифорния, маршалловы острова, сша, в мире

США провели новое испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

12:54 30.10.2020
 
CC0 / United States Air Force / Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III
Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
CC0 / United States Air Force /
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США провели на авиабазе "Ванденберг", штат Калифорния, новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Командование глобальных ударов американских ВВС.
"Группа авиаспециалистов Командования глобальных ударов ВВС 29 октября в 12.27 тихоокеанского времени (10.27 мск четверга) провела с авиабазы "Ванденберг", Калифорния, пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с испытуемым возвращающимся элементом", - сообщается в пресс-релизе командования.
Как отмечается в заявлении, ракета преодолела расстояние около 4,2 тысячи миль (6,8 тысячи километров) до цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Командование подчеркивает, что "эти испытательные пуски подтверждают точность и надежность системы вооружения межконтинентальных баллистических ракет".
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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