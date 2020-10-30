https://ria.ru/20201030/rakety-1582258724.html

США провели новое испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

США провели новое испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III

США провели на авиабазе "Ванденберг", штат Калифорния, новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Командование глобальных... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:54

2020-10-30T12:54

2020-10-30T12:54

калифорния

маршалловы острова

сша

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США провели на авиабазе "Ванденберг", штат Калифорния, новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Командование глобальных ударов американских ВВС.Как отмечается в заявлении, ракета преодолела расстояние около 4,2 тысячи миль (6,8 тысячи километров) до цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Командование подчеркивает, что "эти испытательные пуски подтверждают точность и надежность системы вооружения межконтинентальных баллистических ракет".Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

https://ria.ru/20201020/vooruzheniya-1580685365.html

калифорния

маршалловы острова

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калифорния, маршалловы острова, сша, в мире