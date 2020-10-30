США провели новое испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III
CC0 / United States Air Force / Запуск американской баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США провели на авиабазе "Ванденберг", штат Калифорния, новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Командование глобальных ударов американских ВВС.
"Группа авиаспециалистов Командования глобальных ударов ВВС 29 октября в 12.27 тихоокеанского времени (10.27 мск четверга) провела с авиабазы "Ванденберг", Калифорния, пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с испытуемым возвращающимся элементом", - сообщается в пресс-релизе командования.
Как отмечается в заявлении, ракета преодолела расстояние около 4,2 тысячи миль (6,8 тысячи километров) до цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Командование подчеркивает, что "эти испытательные пуски подтверждают точность и надежность системы вооружения межконтинентальных баллистических ракет".
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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