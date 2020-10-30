https://ria.ru/20201030/proverka-1582205556.html

В Чите начали проверку после смерти женщины, лечившейся от COVID-19 дома

В Чите начали проверку после смерти женщины, лечившейся от COVID-19 дома

Минздрав Забайкальского края начал проверку после того, как стало известно о смерти жительницы Читы, которая лечилась на дому от коронавируса и долго ждала... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T06:31

2020-10-30T06:31

2020-10-30T10:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

забайкальский край

чита

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 30 окт — РИА Новости. Минздрав Забайкальского края начал проверку после того, как стало известно о смерти жительницы Читы, которая лечилась на дому от коронавируса и долго ждала приезда врачей, когда ей стало хуже, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, в социальных сетях был размещен видеоролик с обращением 64-летней жительницы Читы, которая заявляла, что болеет коронавирусом, лечится на дому, но ей стало хуже и она долго ждет приезда скорой помощи.В пресс-службе отмечают, что в Забайкалье продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки вирус выявлен у 229 человек. На территории региона введен масочный режим, ограничительные массовые мероприятия и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.В Забайкалье работают телефоны горячей линии краевого Минздрава 8 (3022) 21-03-03, Краевого медицинского центра 8 (3022) 71-01-66, 8 (3022) 71-07-01, Детского клинического медицинского центра 8 (3022) 21-79-03, 8 (3022) 71-17-18.На сайте Минздрава запущена опция "Обратная связь" для тех, кто не смог дозвониться до специалистов горячей линии. Пользователь, открыв вкладку, заполняет предложенную форму, где среди прочего указывает причину обращения. Позже человеку предоставят ответ или свяжутся с ним.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/ufa-1582131701.html

https://ria.ru/20201028/omsk-1581857728.html

забайкальский край

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красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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