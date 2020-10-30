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Евродепутат назвал миграционную политику ЕС провалом
Евродепутат назвал миграционную политику ЕС провалом
Евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани назвал провальной европейскую миграционную политику, отметив необходимость ее... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:30
2020-10-30T20:30
вооруженные нападения во франции
убийство учителя во франции
кристиан эстрози
тьерри мариани
марин ле пен
франция
ницца
париж
в мире
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ПАРИЖ, 30 окт – РИА Новости. Евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани назвал провальной европейскую миграционную политику, отметив необходимость ее пересмотра и усиления контроля за французскими границами."То, что сейчас происходит во Франции – это провал европейской миграционной политики и успех стран, которые ее отвергают. Я отмечу, что например, в Польше, Словакии, Венгрии нет терактов", - сказал РИА Новости Мариани, комментируя произошедшие в последние недели атаки во Франции - в Ницце и коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Париже.По словам политика, сегодня звучат красивые заявления, однако в реальности решительных действий нет. "На европейском уровне – и Франция продолжает эту европейскую политику – продолжается пропуск огромного количества людей в Европу. Я напомню, что виновный в теракте в Ницце – гражданин Туниса, который прибыл во Францию нелегально несколько недель назад. И получается, что мы затоплены, но мы не закрываем кран", - отметил евродепутат.Он подчеркнул, что необходимо восстановить границы. "Если посмотреть статистику UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев – ред.), 40% людей, которые пересекают Средиземное море – это выходцы из Марокко, Алжира и Туниса. То есть люди, которые не имеют отношения к войне. Как вы знаете, нет никаких войн в Марокко, Алжире и Тунисе", - сказал Мариани.Он высказался за высылку с территории Франции иностранцев, которые подозреваются в радикализации. "Четыре тысячи иностранцев находятся в списке лиц, подозреваемых в радикализации, и 800 из них – вне закона. В каком качестве мы продолжаем держать во Францию иностранцев, которые признаны опасными? Они давно должны были быть высланы из Франции", - заявил депутат.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура&nbsp; начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября черед итальянский остров Лампедузу.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным антиттерорристической прокуратуры убийство совершил 18-летний чеченец, родившийся в Москве и получивший убежище во Франции.После убийства учителя истории лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, чтоб все иностранцы, проповедующие ненависть и религиозный сепаратизм, и иностранные граждане, внесенные в так называемый список Fiché S за радикализм, должны быть высланы из страны.
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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Минута молчания в парламенте Франции
Минута молчания в парламенте Франции
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LIVE: Заявление Макрона в Ницце после теракта
LIVE: Заявление Макрона в Ницце после теракта
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вооруженные нападения во франции, убийство учителя во франции, кристиан эстрози, тьерри мариани, марин ле пен, франция, ницца, париж, в мире

Евродепутат назвал миграционную политику ЕС провалом

20:30 30.10.2020
 
© REUTERS / Charles PlatiauСотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Charles Platiau
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ПАРИЖ, 30 окт – РИА Новости. Евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани назвал провальной европейскую миграционную политику, отметив необходимость ее пересмотра и усиления контроля за французскими границами.
"То, что сейчас происходит во Франции – это провал европейской миграционной политики и успех стран, которые ее отвергают. Я отмечу, что например, в Польше, Словакии, Венгрии нет терактов", - сказал РИА Новости Мариани, комментируя произошедшие в последние недели атаки во Франции - в Ницце и коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Париже.

"Сегодня повторение терактов стало как будто бы очевидностью. Подъем исламизма все сильнее и сильнее. И этот подъем исламизма связан с миграцией. Когда (глава партии "Национальное объединение" - ред.) Марин Ле Пен говорила об этом десять лет назад, все полагали, что это неправда, что это расизм и так далее. Сегодня все признают, что есть подъем исламизма, только не делают никаких выводов", - продолжил он.

По словам политика, сегодня звучат красивые заявления, однако в реальности решительных действий нет. "На европейском уровне – и Франция продолжает эту европейскую политику – продолжается пропуск огромного количества людей в Европу. Я напомню, что виновный в теракте в Ницце – гражданин Туниса, который прибыл во Францию нелегально несколько недель назад. И получается, что мы затоплены, но мы не закрываем кран", - отметил евродепутат.
Он подчеркнул, что необходимо восстановить границы. "Если посмотреть статистику UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев – ред.), 40% людей, которые пересекают Средиземное море – это выходцы из Марокко, Алжира и Туниса. То есть люди, которые не имеют отношения к войне. Как вы знаете, нет никаких войн в Марокко, Алжире и Тунисе", - сказал Мариани.
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Он высказался за высылку с территории Франции иностранцев, которые подозреваются в радикализации. "Четыре тысячи иностранцев находятся в списке лиц, подозреваемых в радикализации, и 800 из них – вне закона. В каком качестве мы продолжаем держать во Францию иностранцев, которые признаны опасными? Они давно должны были быть высланы из Франции", - заявил депутат.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура  начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября черед итальянский остров Лампедузу.
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За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным антиттерорристической прокуратуры убийство совершил 18-летний чеченец, родившийся в Москве и получивший убежище во Франции.
После убийства учителя истории лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, чтоб все иностранцы, проповедующие ненависть и религиозный сепаратизм, и иностранные граждане, внесенные в так называемый список Fiché S за радикализм, должны быть высланы из страны.
 
Вооруженные нападения во ФранцииУбийство учителя во ФранцииКристиан ЭстрозиТьерри МарианиМарин Ле ПенФранцияНиццаПарижВ мире
 
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