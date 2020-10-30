Евродепутат назвал миграционную политику ЕС провалом
ПАРИЖ, 30 окт – РИА Новости. Евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани назвал провальной европейскую миграционную политику, отметив необходимость ее пересмотра и усиления контроля за французскими границами.
"То, что сейчас происходит во Франции – это провал европейской миграционной политики и успех стран, которые ее отвергают. Я отмечу, что например, в Польше, Словакии, Венгрии нет терактов", - сказал РИА Новости Мариани, комментируя произошедшие в последние недели атаки во Франции - в Ницце и коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Париже.
"Сегодня повторение терактов стало как будто бы очевидностью. Подъем исламизма все сильнее и сильнее. И этот подъем исламизма связан с миграцией. Когда (глава партии "Национальное объединение" - ред.) Марин Ле Пен говорила об этом десять лет назад, все полагали, что это неправда, что это расизм и так далее. Сегодня все признают, что есть подъем исламизма, только не делают никаких выводов", - продолжил он.
По словам политика, сегодня звучат красивые заявления, однако в реальности решительных действий нет. "На европейском уровне – и Франция продолжает эту европейскую политику – продолжается пропуск огромного количества людей в Европу. Я напомню, что виновный в теракте в Ницце – гражданин Туниса, который прибыл во Францию нелегально несколько недель назад. И получается, что мы затоплены, но мы не закрываем кран", - отметил евродепутат.
Он подчеркнул, что необходимо восстановить границы. "Если посмотреть статистику UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев – ред.), 40% людей, которые пересекают Средиземное море – это выходцы из Марокко, Алжира и Туниса. То есть люди, которые не имеют отношения к войне. Как вы знаете, нет никаких войн в Марокко, Алжире и Тунисе", - сказал Мариани.
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Он высказался за высылку с территории Франции иностранцев, которые подозреваются в радикализации. "Четыре тысячи иностранцев находятся в списке лиц, подозреваемых в радикализации, и 800 из них – вне закона. В каком качестве мы продолжаем держать во Францию иностранцев, которые признаны опасными? Они давно должны были быть высланы из Франции", - заявил депутат.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября черед итальянский остров Лампедузу.
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За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным антиттерорристической прокуратуры убийство совершил 18-летний чеченец, родившийся в Москве и получивший убежище во Франции.
После убийства учителя истории лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, чтоб все иностранцы, проповедующие ненависть и религиозный сепаратизм, и иностранные граждане, внесенные в так называемый список Fiché S за радикализм, должны быть высланы из страны.