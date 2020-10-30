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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/protesty-1582264807.html
Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты красиво
Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты красиво
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты "красиво, чтобы комар носа не подточил", передает в пятницу Sputnik Беларусь. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:19
2020-10-30T19:06
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты "красиво, чтобы комар носа не подточил", передает в пятницу Sputnik Беларусь.Как передает издание, данное заявление прозвучало во время встречи главы государства с коллективом МВД Белоруссии.Лукашенко затронул тему протестов оппозиции в стране и отметил, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.Согласно сообщению, глава государства в связи с этим отметил, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил".Лукашенко выразил уверенность, что власти стабилизируют ситуацию в Белоруссии. "Мы ее (обстановку в стране. — Прим. ред.) стабилизируем. Это не проблема", — заверил президент.Белорусский лидер подчеркнул, что "просто надо это делать красиво и терпеливо".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582225621.html
https://ria.ru/20201030/protesty-1582260402.html
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты красиво

13:19 30.10.2020 (обновлено: 19:06 30.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты "красиво, чтобы комар носа не подточил", передает в пятницу Sputnik Беларусь.
Как передает издание, данное заявление прозвучало во время встречи главы государства с коллективом МВД Белоруссии.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 10:35Протесты в Белоруссии
Российский МИД заявил, что протестами в Белоруссии управляли с Украины
Лукашенко затронул тему протестов оппозиции в стране и отметил, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.
Согласно сообщению, глава государства в связи с этим отметил, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил".

"Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение", — подытожил он.

Лукашенко выразил уверенность, что власти стабилизируют ситуацию в Белоруссии. "Мы ее (обстановку в стране. — Прим. ред.) стабилизируем. Это не проблема", — заверил президент.
Белорусский лидер подчеркнул, что "просто надо это делать красиво и терпеливо".
Лукашенко: Мы в плен никого не берем - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 13:01Протесты в Белоруссии
Лукашенко пообещал решительный ответ на действия протестующих
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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