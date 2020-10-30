Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты красиво
13:19 30.10.2020 (обновлено: 19:06 30.10.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты "красиво, чтобы комар носа не подточил", передает в пятницу Sputnik Беларусь.
Как передает издание, данное заявление прозвучало во время встречи главы государства с коллективом МВД Белоруссии.
Лукашенко затронул тему протестов оппозиции в стране и отметил, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.
Согласно сообщению, глава государства в связи с этим отметил, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил".
"Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение", — подытожил он.
Лукашенко выразил уверенность, что власти стабилизируют ситуацию в Белоруссии. "Мы ее (обстановку в стране. — Прим. ред.) стабилизируем. Это не проблема", — заверил президент.
Белорусский лидер подчеркнул, что "просто надо это делать красиво и терпеливо".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.