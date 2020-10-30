https://ria.ru/20201030/protesty-1582264807.html

Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты красиво

Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты красиво

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты "красиво, чтобы комар носа не подточил", передает в пятницу Sputnik Беларусь. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:19

2020-10-30T13:19

2020-10-30T19:06

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты "красиво, чтобы комар носа не подточил", передает в пятницу Sputnik Беларусь.Как передает издание, данное заявление прозвучало во время встречи главы государства с коллективом МВД Белоруссии.Лукашенко затронул тему протестов оппозиции в стране и отметил, что организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.Согласно сообщению, глава государства в связи с этим отметил, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил".Лукашенко выразил уверенность, что власти стабилизируют ситуацию в Белоруссии. "Мы ее (обстановку в стране. — Прим. ред.) стабилизируем. Это не проблема", — заверил президент.Белорусский лидер подчеркнул, что "просто надо это делать красиво и терпеливо".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582225621.html

https://ria.ru/20201030/protesty-1582260402.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире