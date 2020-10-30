https://ria.ru/20201030/protesty-1582260402.html
Лукашенко пообещал решительный ответ на действия протестующих
Лукашенко пообещал решительный ответ на действия протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об ответственности тех участников протестов, кто попытается вступать в столкновения с силовиками или мешать РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:01
2020-10-30T13:01
2020-10-30T21:02
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об ответственности тех участников протестов, кто попытается вступать в столкновения с силовиками или мешать работе инфраструктуры страны, сообщило Sputnik Беларусь.По словам главы государства, есть "красные линии", которые нельзя переступать. Он подчеркнул: если кто-то "прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук".Лукашенко отметил, что заявляет об этом публично, чтобы все осознали решительный настрой властей. Президент признался, что ранее недооценивал роль милиции и пообещал еще сильнее поддерживать силовые структуры.
https://ria.ru/20201030/protesty-1582264807.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Лукашенко: "Мы в плен никого не берем"
Александр Лукашенко требует от силовиков "не брать пленных"
2020-10-30T13:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире