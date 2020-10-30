Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/protesty-1582260402.html
Лукашенко пообещал решительный ответ на действия протестующих
Лукашенко пообещал решительный ответ на действия протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об ответственности тех участников протестов, кто попытается вступать в столкновения с силовиками или мешать РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:01
2020-10-30T21:02
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582286051_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_0b934b806bccf6e7a4ec41437cabae50.jpg
МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об ответственности тех участников протестов, кто попытается вступать в столкновения с силовиками или мешать работе инфраструктуры страны, сообщило Sputnik Беларусь.По словам главы государства, есть "красные линии", которые нельзя переступать. Он подчеркнул: если кто-то "прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук".Лукашенко отметил, что заявляет об этом публично, чтобы все осознали решительный настрой властей. Президент признался, что ранее недооценивал роль милиции и пообещал еще сильнее поддерживать силовые структуры.
https://ria.ru/20201030/protesty-1582264807.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лукашенко: "Мы в плен никого не берем"
Александр Лукашенко требует от силовиков "не брать пленных"
2020-10-30T13:01
true
PT1M08S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582286051_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_a7ac44fd9215a785e0eb6a19f749c048.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал решительный ответ на действия протестующих

13:01 30.10.2020 (обновлено: 21:02 30.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об ответственности тех участников протестов, кто попытается вступать в столкновения с силовиками или мешать работе инфраструктуры страны, сообщило Sputnik Беларусь.
По словам главы государства, есть "красные линии", которые нельзя переступать.

"Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", — сказал Лукашенко на встрече с сотрудниками МВД.

Он подчеркнул: если кто-то "прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук".
Лукашенко отметил, что заявляет об этом публично, чтобы все осознали решительный настрой властей.
Президент признался, что ранее недооценивал роль милиции и пообещал еще сильнее поддерживать силовые структуры.
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 13:19Протесты в Белоруссии
Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты красиво
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния