https://ria.ru/20201030/protesty-1582260402.html

Лукашенко пообещал решительный ответ на действия протестующих

Лукашенко пообещал решительный ответ на действия протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об ответственности тех участников протестов, кто попытается вступать в столкновения с силовиками или мешать РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:01

2020-10-30T13:01

2020-10-30T21:02

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об ответственности тех участников протестов, кто попытается вступать в столкновения с силовиками или мешать работе инфраструктуры страны, сообщило Sputnik Беларусь.По словам главы государства, есть "красные линии", которые нельзя переступать. Он подчеркнул: если кто-то "прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук".Лукашенко отметил, что заявляет об этом публично, чтобы все осознали решительный настрой властей. Президент признался, что ранее недооценивал роль милиции и пообещал еще сильнее поддерживать силовые структуры.

https://ria.ru/20201030/protesty-1582264807.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко: "Мы в плен никого не берем" Александр Лукашенко требует от силовиков "не брать пленных" 2020-10-30T13:01 true PT1M08S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире