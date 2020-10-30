В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Полиция Варшавы выставила кордон перед домом главы польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, к которому подходят протестующие против ужесточения законодательства об абортах, сообщает радиостанция RMF FM.
В Польше уже несколько дней продолжаются манифестации противников ужесточения законодательства об абортах. Поводом для выступлений стало недавнее решение конституционного суда, который признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода.
today in Warsaw ⚡️ never mess up with Polish woman!!!!🇵🇱#nawarszawę #StrajkKobiet #tojestwojna #Warszawa pic.twitter.com/S5whfesBwF— Amelia♡ (@AmeliaBanaszak) October 30, 2020
"Перед домом Ярослава Качиньского в варшавском районе Золибож установлен полицейский кордон, который перекрыл примерно 200-метровый участок проезжей части", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, "у полицейского блокпоста с каждой минутой все больше протестующих".
Warszawa #StrajkKobiet— Łukasz Bok (@LukaszBok) October 30, 2020
Anna Tormenta, dziękuję za materiał. pic.twitter.com/Zpa60CZBxn