https://ria.ru/20201030/protest-1582392468.html

В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов

В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов

Полиция Варшавы выставила кордон перед домом главы польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, к которому подходят протестующие... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:40

2020-10-30T23:40

2020-10-30T23:40

ярослав качиньский

польша

право и справедливость

варшава

в мире

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ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Полиция Варшавы выставила кордон перед домом главы польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, к которому подходят протестующие против ужесточения законодательства об абортах, сообщает радиостанция RMF FM.В Польше уже несколько дней продолжаются манифестации противников ужесточения законодательства об абортах. Поводом для выступлений стало недавнее решение конституционного суда, который признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода."Перед домом Ярослава Качиньского в варшавском районе Золибож установлен полицейский кордон, который перекрыл примерно 200-метровый участок проезжей части", - говорится в сообщении.По данным радиостанции, "у полицейского блокпоста с каждой минутой все больше протестующих".

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варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав качиньский, польша, право и справедливость, варшава, в мире