https://ria.ru/20201030/protest-1582318647.html

В "Гродно Азоте" пообещали отстранять мешающих работе завода сотрудников

В "Гродно Азоте" пообещали отстранять мешающих работе завода сотрудников

Белорусское предприятие "Гродно Азот" отстранит от выполнения обязанностей сотрудников, которые будут препятствовать нормальной работе производства, сообщил в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:49

2020-10-30T16:49

2020-10-30T20:53

протесты в белоруссии

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Белорусское предприятие "Гродно Азот" отстранит от выполнения обязанностей сотрудников, которые будут препятствовать нормальной работе производства, сообщил в пятницу генеральный директор предприятия Игорь Бобырь."Принято решение. Кто хочет продолжать работу, тот остается в рабочем коллективе. Те же, кто настроен препятствовать нормальному режиму производства, будут отстранены от выполнения обязанностей", - говорится в заявлении гендиректора для СМИ.Он подчеркнул, что от стабильной работы "Гродно Азот" зависит не только экономика, но еще и безопасность Гродненской области и ее соседей. "Вопреки этому группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и формулирующая себя стачкомом, пытается "убить" завод. Вот уже на протяжении трех месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризируют 10-тысячный коллектив завода, гродненский регион и всю республику", - заявил гендиректор.Бобырь пояснил, что данными работниками "непрерывно пропагандируется безответственность к судьбе предприятия и неприкрытая агрессия, в том числе и к рабочим, не поддержавшим их намерения остановить завод"."Требования к специалистам, работающим на "Гродно Азот" как предприятии непрерывного цикла производства с высоким уровнем опасности, всегда были строгими не только по квалификации, но по надежности. Поэтому становится недопустимым доверять судьбу завода и региона работникам, настроенным на "демонтаж" производства, разрушающим отношения в коллективе, подрывающим систему ответственности и ставящим под угрозу безопасность региона", - заявил Бобырь.Он добавил, что ситуация с коронавирусом значительно стала влиять на обстановку. "С учетом складывающейся ситуации было организовано формирование резерва требуемых специалистов, как рамках подготовки, так и привлечения опытных кадров из других регионов и предприятий. Желающих оказалось даже больше, чем требуется. Пришло время этот резерв задействовать", - констатировал гендиректор.Оппозиция призывает к забастовкам на предприятиях, однако власти заявляют, что реальный сектор работает штатно. Стачком "Гродно Азот" в своем Telegram-канале сообщает о ряде бастующих с 26 октября работниках в нескольких цехах, заявляя, что бастующие работники отказываются принимать смены. Попытки организовать стачку предпринимались на "Гродно Азот" также в августе после президентских выборов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201028/protestuyuschie-1582004877.html

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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