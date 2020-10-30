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В Екатеринбурге будут судить девушку за ЛГБТ-пропаганду
В Екатеринбурге будут судить девушку за ЛГБТ-пропаганду
Девушку-администратора группы для знакомств в соцсети "ВКонтакте" будут судить в Екатеринбурге за гей-пропаганду, сообщила РИА Новости в пятницу ее юрист Анна... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:07
2020-10-30T23:07
россия
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Девушку-администратора группы для знакомств в соцсети "ВКонтакте" будут судить в Екатеринбурге за гей-пропаганду, сообщила РИА Новости в пятницу ее юрист Анна Плюснина.По ее словам, девушка выкладывала в группе анкеты разных людей из Екатеринбурга. Участники сообщества отвечали на ряд вопросов: как их зовут, сколько лет, что интересует, какая ориентация. В том числе девушка выкладывала анкеты несовершеннолетних. Юрист отметила, что знакомиться в этой группе могли люди как гетеросексуальной, так и гомосексуальной ориентации.Она добавила, что в отношении девушки возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети интернет". Администратору группы грозит штраф до 100 тысяч рублей.Юрист рассказала, что заявление на девушку написал житель Минеральных вод. "Видимо, он переживает за будущие поколения. Он пытался там экстремизм найти, но экстремизм не нашли, а нашли гей-пропаганду", - сказала Плюснина.
https://ria.ru/20200629/1573619533.html
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россия
екатеринбург
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россия, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге будут судить девушку за ЛГБТ-пропаганду

23:07 30.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Девушку-администратора группы для знакомств в соцсети "ВКонтакте" будут судить в Екатеринбурге за гей-пропаганду, сообщила РИА Новости в пятницу ее юрист Анна Плюснина.
По ее словам, девушка выкладывала в группе анкеты разных людей из Екатеринбурга. Участники сообщества отвечали на ряд вопросов: как их зовут, сколько лет, что интересует, какая ориентация. В том числе девушка выкладывала анкеты несовершеннолетних. Юрист отметила, что знакомиться в этой группе могли люди как гетеросексуальной, так и гомосексуальной ориентации.
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"За такие анкеты несовершеннолетних ее привлекли к ответственности за гей-пропаганду. Полиция и два специалиста посчитали, что опубликование таких анкет нарушает закон о гей-пропаганде", - уточнила Плюснина.

Она добавила, что в отношении девушки возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети интернет". Администратору группы грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Юрист рассказала, что заявление на девушку написал житель Минеральных вод. "Видимо, он переживает за будущие поколения. Он пытался там экстремизм найти, но экстремизм не нашли, а нашли гей-пропаганду", - сказала Плюснина.
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