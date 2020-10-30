https://ria.ru/20201030/produkty-1582268956.html
Глава СПЧ рассказал, стоит ли закупаться продуктами впрок
Глава СПЧ рассказал, стоит ли закупаться продуктами впрок
Продукты имеются в достаточном количестве, система работает прекрасно и закупаться впрок не надо, сказал председатель Совета при президенте РФ по развитию... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:31
2020-10-30T13:31
2020-10-30T13:31
алексей немерюк
валерий фадеев
москва
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Продукты имеются в достаточном количестве, система работает прекрасно и закупаться впрок не надо, сказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.Ранее в СМИ появилась информация, что почти треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары первой необходимости впрок. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РИА Новости, что власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/putin-1582100332.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей немерюк, валерий фадеев, москва, общество