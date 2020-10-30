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Глава СПЧ рассказал, стоит ли закупаться продуктами впрок
Глава СПЧ рассказал, стоит ли закупаться продуктами впрок
Продукты имеются в достаточном количестве, система работает прекрасно и закупаться впрок не надо, сказал председатель Совета при президенте РФ по развитию... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:31
2020-10-30T13:31
алексей немерюк
валерий фадеев
москва
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Продукты имеются в достаточном количестве, система работает прекрасно и закупаться впрок не надо, сказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.Ранее в СМИ появилась информация, что почти треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары первой необходимости впрок. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РИА Новости, что власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом.
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алексей немерюк, валерий фадеев, москва, общество

Глава СПЧ рассказал, стоит ли закупаться продуктами впрок

13:31 30.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине "Пятерочка"
Покупатель в магазине Пятерочка - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Продукты имеются в достаточном количестве, система работает прекрасно и закупаться впрок не надо, сказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Ранее в СМИ появилась информация, что почти треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары первой необходимости впрок. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РИА Новости, что власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом.
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"Скоро пройдёт, это очень локально. Мы прошли новую волну, было много волнений по поводу магазинов, по поводу продуктов, но все же помнят, что ничего стадного не произошло и гречку закупать не надо. С продуктами у нас все в порядке, и с туалетной бумагой, надеюсь, тоже. Система работает прекрасно", - сказал Фадеев журналистам.
 
Алексей НемерюкВалерий ФадеевМоскваОбщество
 
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