https://ria.ru/20201030/produkty-1582268956.html

Глава СПЧ рассказал, стоит ли закупаться продуктами впрок

Глава СПЧ рассказал, стоит ли закупаться продуктами впрок

Продукты имеются в достаточном количестве, система работает прекрасно и закупаться впрок не надо, сказал председатель Совета при президенте РФ по развитию... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:31

2020-10-30T13:31

2020-10-30T13:31

алексей немерюк

валерий фадеев

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581263080_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9cc0eb2b4c358c0c8feaba7edd5755b6.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Продукты имеются в достаточном количестве, система работает прекрасно и закупаться впрок не надо, сказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.Ранее в СМИ появилась информация, что почти треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары первой необходимости впрок. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РИА Новости, что власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты, магазины обеспечены достаточным запасом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/putin-1582100332.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей немерюк, валерий фадеев, москва, общество