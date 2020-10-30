Врачи опровергли данные о неоказании помощи москвичу с прививкой от COVID
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Врачи телемедицинского центра, который помогает добровольцам, получившим вакцину от коронавируса, сразу вызвали кардиолога на дом к москвичу, который пожаловался в центр на проблемы с сердцем, сообщила главврач телемедицинского центра Мария Соколова.
Ранее москвич, который в качестве добровольца провакцинировался от коронавируса, сообщил на своей странице в Facebook, что помимо повышенной температуры у начались проблемы с сердцем, но связаться с сотрудником телемедицинского центра ему не удалось. По его словам, "выделенной помощи для добровольцев нет" и приходится решать проблемы со здоровьем самостоятельно, либо, вызывая "скорую", либо с помочью платных клиник.
"Увидела вашу запись и хотела бы прояснить ситуацию. Вы пишете, что "никакой выделенной помощи для добровольцев, как выяснилось, просто нет". Но как раз наоборот. Мы, врачи телемеда, и есть та самая выделенная линия. Мы консультируем всех участников 24/7, оказываем постоянное наблюдение в первые дни после прививки, контролируем состояние все последующие дни. Любой доброволец находится на связи с нами и может оперативно задать вопрос", - говорится в обращении Соколовой, опубликованном на странице службы обратной связи департамента здравоохранения Москвы.
Она отмечает, что если после телемедицинской консультации требуется участие узкого специалиста, то сотрудники телемеда вызывают его на дом. "Так произошло и в вашем случае. После жалобы на телемедицинской консультации на недомогание к вам вышел кардиолог. Он отметил удовлетворительное состояние и назначил проведение ЭКГ на следующий день. Я хотела обсудить это по телефону, но не смогла дозвониться. Давайте оставаться на связи", - пишет Соколова.
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