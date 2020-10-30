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Врачи опровергли данные о неоказании помощи москвичу с прививкой от COVID
Врачи опровергли данные о неоказании помощи москвичу с прививкой от COVID
Врачи телемедицинского центра, который помогает добровольцам, получившим вакцину от коронавируса, сразу вызвали кардиолога на дом к москвичу, который... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:38
2020-10-30T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Врачи телемедицинского центра, который помогает добровольцам, получившим вакцину от коронавируса, сразу вызвали кардиолога на дом к москвичу, который пожаловался в центр на проблемы с сердцем, сообщила главврач телемедицинского центра Мария Соколова.Ранее москвич, который в качестве добровольца провакцинировался от коронавируса, сообщил на своей странице в Facebook, что помимо повышенной температуры у начались проблемы с сердцем, но связаться с сотрудником телемедицинского центра ему не удалось. По его словам, "выделенной помощи для добровольцев нет" и приходится решать проблемы со здоровьем самостоятельно, либо, вызывая "скорую", либо с помочью платных клиник.Она отмечает, что если после телемедицинской консультации требуется участие узкого специалиста, то сотрудники телемеда вызывают его на дом. "Так произошло и в вашем случае. После жалобы на телемедицинской консультации на недомогание к вам вышел кардиолог. Он отметил удовлетворительное состояние и назначил проведение ЭКГ на следующий день. Я хотела обсудить это по телефону, но не смогла дозвониться. Давайте оставаться на связи", - пишет Соколова.В Москве проходит пострегистрационное клиническое исследование вакцины против COVID-19. Исследование длится 180 дней. Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Кроме того, в рамках гражданского оборота идет добровольная вакцинация специалистов из группы риска – врачей и учителей. Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, из 40 тысяч добровольцев, набранных для исследования, первым компонентом препарата уже привили 20 тысяч человек, а 10 тысяч горожан уже получили оба компонента. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, происшествия

Врачи опровергли данные о неоказании помощи москвичу с прививкой от COVID

16:38 30.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Врачи телемедицинского центра, который помогает добровольцам, получившим вакцину от коронавируса, сразу вызвали кардиолога на дом к москвичу, который пожаловался в центр на проблемы с сердцем, сообщила главврач телемедицинского центра Мария Соколова.
Ранее москвич, который в качестве добровольца провакцинировался от коронавируса, сообщил на своей странице в Facebook, что помимо повышенной температуры у начались проблемы с сердцем, но связаться с сотрудником телемедицинского центра ему не удалось. По его словам, "выделенной помощи для добровольцев нет" и приходится решать проблемы со здоровьем самостоятельно, либо, вызывая "скорую", либо с помочью платных клиник.
"Увидела вашу запись и хотела бы прояснить ситуацию. Вы пишете, что "никакой выделенной помощи для добровольцев, как выяснилось, просто нет". Но как раз наоборот. Мы, врачи телемеда, и есть та самая выделенная линия. Мы консультируем всех участников 24/7, оказываем постоянное наблюдение в первые дни после прививки, контролируем состояние все последующие дни. Любой доброволец находится на связи с нами и может оперативно задать вопрос", - говорится в обращении Соколовой, опубликованном на странице службы обратной связи департамента здравоохранения Москвы.
Она отмечает, что если после телемедицинской консультации требуется участие узкого специалиста, то сотрудники телемеда вызывают его на дом. "Так произошло и в вашем случае. После жалобы на телемедицинской консультации на недомогание к вам вышел кардиолог. Он отметил удовлетворительное состояние и назначил проведение ЭКГ на следующий день. Я хотела обсудить это по телефону, но не смогла дозвониться. Давайте оставаться на связи", - пишет Соколова.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В Москве проходит пострегистрационное клиническое исследование вакцины против COVID-19. Исследование длится 180 дней. Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Кроме того, в рамках гражданского оборота идет добровольная вакцинация специалистов из группы риска – врачей и учителей. Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, из 40 тысяч добровольцев, набранных для исследования, первым компонентом препарата уже привили 20 тысяч человек, а 10 тысяч горожан уже получили оба компонента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваПроисшествия
 
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