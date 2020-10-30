https://ria.ru/20201030/privivka-1582315580.html

Врачи опровергли данные о неоказании помощи москвичу с прививкой от COVID

Врачи опровергли данные о неоказании помощи москвичу с прививкой от COVID

Врачи телемедицинского центра, который помогает добровольцам, получившим вакцину от коронавируса, сразу вызвали кардиолога на дом к москвичу, который... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:38

2020-10-30T16:38

2020-10-30T16:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Врачи телемедицинского центра, который помогает добровольцам, получившим вакцину от коронавируса, сразу вызвали кардиолога на дом к москвичу, который пожаловался в центр на проблемы с сердцем, сообщила главврач телемедицинского центра Мария Соколова.Ранее москвич, который в качестве добровольца провакцинировался от коронавируса, сообщил на своей странице в Facebook, что помимо повышенной температуры у начались проблемы с сердцем, но связаться с сотрудником телемедицинского центра ему не удалось. По его словам, "выделенной помощи для добровольцев нет" и приходится решать проблемы со здоровьем самостоятельно, либо, вызывая "скорую", либо с помочью платных клиник.Она отмечает, что если после телемедицинской консультации требуется участие узкого специалиста, то сотрудники телемеда вызывают его на дом. "Так произошло и в вашем случае. После жалобы на телемедицинской консультации на недомогание к вам вышел кардиолог. Он отметил удовлетворительное состояние и назначил проведение ЭКГ на следующий день. Я хотела обсудить это по телефону, но не смогла дозвониться. Давайте оставаться на связи", - пишет Соколова.В Москве проходит пострегистрационное клиническое исследование вакцины против COVID-19. Исследование длится 180 дней. Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Кроме того, в рамках гражданского оборота идет добровольная вакцинация специалистов из группы риска – врачей и учителей. Как ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, из 40 тысяч добровольцев, набранных для исследования, первым компонентом препарата уже привили 20 тысяч человек, а 10 тысяч горожан уже получили оба компонента. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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