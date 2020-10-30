https://ria.ru/20201030/premiya-1582314690.html

Завершилась церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

Завершилась церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

Впервые в онлайн-формате на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" прошла в четверг XVIII церемония вручения главной премии в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:41

2020-10-30T16:41

2020-10-30T16:45

олег ананьев

новости агентства

премии

россия сегодня

москва

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Впервые в онлайн-формате на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" прошла в четверг XVIII церемония вручения главной премии в области управления - "ТОП-1000 российских менеджеров", организованная Ассоциацией менеджеров и ИД "Коммерсантъ".Открывая торжественное событие, Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров, подчеркнул, что пандемия трансформировала нашу реальность, нашу бизнес-среду, нашу жизнь, и вместе с ними – премию. Если в начале истории события награждали победителей в шести номинациях, то в этот раз – в 15-ти. И впервые были определены победители в двух специальных номинациях: "Лучший директор по связям с инвесторами" и "Лучший директор по развитию".Ведущей церемонии стала Марианна Максимовская - известная тележурналистка и телеведущая.Олег Ананьев, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", вручил престижную премию в номинации "Лучший директор по общественным и корпоративным связям" Анне Кантер-Амелькина, вице-президенту, директору департамента коммуникаций, Банк "Открытие". Олег Ананьев рассказал о совместном спецпроекте ПРАЙМа и Ассоциации Менеджеров -"Кризисная трансформация", где лучшие управленцы и победители Рейтинга и Премии "Топ-1000 российских менеджеров" делятся опытом преодоления кризисных ситуаций в период пандемии COVID-2019.В этом году обладателем главной награды "Лучший высший руководитель" признан Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-Банка.Полный список победителей Премии "Топ-1000 российских менеджеров" по номинациям читайте на сайте Ассоциации менеджеров.Премия "Топ-1000 российских менеджеров" присуждается лучшим руководителям за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие своей компании, отрасли, за плодотворную деятельность, направленную на усиление российской экономики и укрепление репутации отечественного бизнеса на международной арене. В ходе торжественного вечера премия была вручена в 12 функциональных и 3 специальных номинациях.Медиагруппа "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером Премии, а АЭИ ПРАЙМ - стратегическим партнером Премии."ПРАЙМ" — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.Медиагруппа "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями медагруппы "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег ананьев, новости агентства, премии, россия сегодня, москва