https://ria.ru/20201030/predpriyatiya-1582344162.html

Не менее 50 предприятий АПК планируется создать в Подмосковье

Не менее 50 предприятий АПК планируется создать в Подмосковье

Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса планируется создать и реконструировать на территории Московской области в 2020 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:13

2020-10-30T18:13

2020-10-30T20:01

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса планируется создать и реконструировать на территории Московской области в 2020 году, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин. По его словам, это позволит создать порядка 2,2 тысяч рабочих мест."В 2020 планируется создать, реконструировать и модернизировать не менее 50 предприятий АПК с общим объемом инвестиций не менее 42 миллиардов рублей", — сказал Разин.

https://ria.ru/20191029/1560343514.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)