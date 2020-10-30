https://ria.ru/20201030/predpriyatiya-1582344162.html
Не менее 50 предприятий АПК планируется создать в Подмосковье
Не менее 50 предприятий АПК планируется создать в Подмосковье
Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса планируется создать и реконструировать на территории Московской области в 2020 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:13
2020-10-30T18:13
2020-10-30T20:01
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса планируется создать и реконструировать на территории Московской области в 2020 году, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин. По его словам, это позволит создать порядка 2,2 тысяч рабочих мест."В 2020 планируется создать, реконструировать и модернизировать не менее 50 предприятий АПК с общим объемом инвестиций не менее 42 миллиардов рублей", — сказал Разин.
https://ria.ru/20191029/1560343514.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин, московская область (подмосковье)