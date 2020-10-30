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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201030/predpriyatiya-1582344162.html
Не менее 50 предприятий АПК планируется создать в Подмосковье
Не менее 50 предприятий АПК планируется создать в Подмосковье
Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса планируется создать и реконструировать на территории Московской области в 2020 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020
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новости подмосковья
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса планируется создать и реконструировать на территории Московской области в 2020 году, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин. По его словам, это позволит создать порядка 2,2 тысяч рабочих мест."В 2020 планируется создать, реконструировать и модернизировать не менее 50 предприятий АПК с общим объемом инвестиций не менее 42 миллиардов рублей", — сказал Разин.
https://ria.ru/20191029/1560343514.html
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Не менее 50 предприятий АПК планируется создать в Подмосковье

18:13 30.10.2020 (обновлено: 20:01 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка пшеницы на полях
Уборка пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Порядка 50 предприятий агропромышленного комплекса планируется создать и реконструировать на территории Московской области в 2020 году, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.
По его словам, это позволит создать порядка 2,2 тысяч рабочих мест.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 29.10.2019
29 октября 2019, 12:10Новости Подмосковья
Налоговые поступления в бюджет Подмосковья от АПК выросли в два раза
"В 2020 планируется создать, реконструировать и модернизировать не менее 50 предприятий АПК с общим объемом инвестиций не менее 42 миллиардов рублей", — сказал Разин.
 
Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
 
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