В Кировской области четверо детей погибли при пожаре
20:35 30.10.2020 (обновлено: 00:02 31.10.2020)
© Фото : СУСК РФ по Кировской областиПожар в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области
© Фото : СУСК РФ по Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Четверо детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет погибли при пожаре в деревне в Кировской области, сообщает следственное управление СК России по Кировской области.
"Пожар произошел в пятницу в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир, расположенных в многоквартирном трехэтажном жилом доме. В результате произошедшего погибли четыре несовершеннолетних возрастом от восьми месяцев до четырех лет", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
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В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального СК, которые устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Органы прокуратуры также проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. "На место происшествия для координации действий правоохранительных и следственных органов выехал прокурор Кировской области Андрей Оборок", — говорится в сообщении ведомства.
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Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, на месте происшествия находится руководитель администрации губернатора и правительства региона Максим Финченко и глава Юрьянского района. "Известно, что семья находилась на учете в органах и учреждениях системы профилактики", — подчеркивается в сообщении.