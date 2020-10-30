Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/pozhar-1582374568.html
В Кировской области четверо детей погибли при пожаре
В Кировской области четверо детей погибли при пожаре
Четверо детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет погибли при пожаре в деревне в Кировской области, сообщает следственное управление СК России по... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:35
2020-10-31T00:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582374758_128:0:1138:568_1400x0_80_0_0_0a291a777b878e53c2bbb0f2eb561878.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Четверо детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет погибли при пожаре в деревне в Кировской области, сообщает следственное управление СК России по Кировской области.В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального СК, которые устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.Органы прокуратуры также проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. "На место происшествия для координации действий правоохранительных и следственных органов выехал прокурор Кировской области Андрей Оборок", — говорится в сообщении ведомства.Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, на месте происшествия находится руководитель администрации губернатора и правительства региона Максим Финченко и глава Юрьянского района. "Известно, что семья находилась на учете в органах и учреждениях системы профилактики", — подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201026/pozhar-1581648047.html
https://ria.ru/20201024/pozhar-1581294868.html
россия
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582374758_255:0:1012:568_1400x0_80_0_0_98dd81c469a601795fd57ba805aeef42.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

В Кировской области четверо детей погибли при пожаре

20:35 30.10.2020 (обновлено: 00:02 31.10.2020)
 
© Фото : СУСК РФ по Кировской областиПожар в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области
Пожар в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : СУСК РФ по Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Четверо детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет погибли при пожаре в деревне в Кировской области, сообщает следственное управление СК России по Кировской области.

"Пожар произошел в пятницу в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир, расположенных в многоквартирном трехэтажном жилом доме. В результате произошедшего погибли четыре несовершеннолетних возрастом от восьми месяцев до четырех лет", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 19:26
В Башкирии при пожаре погибли женщина и двое детей
В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального СК, которые устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Органы прокуратуры также проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. "На место происшествия для координации действий правоохранительных и следственных органов выехал прокурор Кировской области Андрей Оборок", — говорится в сообщении ведомства.
Кадры с места гибели женщины и ее четырех детей в Якутии - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 04:06
В Якутии женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме
Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, на месте происшествия находится руководитель администрации губернатора и правительства региона Максим Финченко и глава Юрьянского района. "Известно, что семья находилась на учете в органах и учреждениях системы профилактики", — подчеркивается в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния