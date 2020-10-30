https://ria.ru/20201030/pozhar-1582374568.html

В Кировской области четверо детей погибли при пожаре

В Кировской области четверо детей погибли при пожаре

Четверо детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет погибли при пожаре в деревне в Кировской области, сообщает следственное управление СК России по... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:35

2020-10-30T20:35

2020-10-31T00:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Четверо детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет погибли при пожаре в деревне в Кировской области, сообщает следственное управление СК России по Кировской области.В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального СК, которые устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.Органы прокуратуры также проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. "На место происшествия для координации действий правоохранительных и следственных органов выехал прокурор Кировской области Андрей Оборок", — говорится в сообщении ведомства.Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, на месте происшествия находится руководитель администрации губернатора и правительства региона Максим Финченко и глава Юрьянского района. "Известно, что семья находилась на учете в органах и учреждениях системы профилактики", — подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201026/pozhar-1581648047.html

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россия

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия