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У французского посольства в Москве задержали около десяти человек
У французского посольства в Москве задержали около десяти человек
Около 10 человек были задержаны у здания французского посольства в Москве, где в пятницу проходила несогласованная акция против высказываний президента Франции... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:24
2020-10-30T17:24
вооруженные нападения во франции
россия
эммануэль макрон
москва
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Около 10 человек были задержаны у здания французского посольства в Москве, где в пятницу проходила несогласованная акция против высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Несколько десятков человек пришли к посольству Франции, у некоторых из них были плакаты с фотографиями Макрона. Пришедшие произносили речевки против французского президента и выкрикивали "Аллах акбар". Были и те, кто топтали листовки с изображением Макрона. В результате акции были задержаны порядка 10 человек.Там же стоит мужчина, проводящий одиночный пикет с плакатом, на котором написано "Я поддерживаю Францию".В настоящее время большая часть участников акции разошлись, но у посольства продолжают дежурить сотрудники полиции.В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201030/beyrut-1582315287.html
https://ria.ru/20201030/posolstva-1582305434.html
россия
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франция
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вооруженные нападения во франции, россия, эммануэль макрон, москва, франция, париж, в мире

У французского посольства в Москве задержали около десяти человек

17:24 30.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участника акции протеста около посольства Франции в Москве
Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста около посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Около 10 человек были задержаны у здания французского посольства в Москве, где в пятницу проходила несогласованная акция против высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Несколько десятков человек пришли к посольству Франции, у некоторых из них были плакаты с фотографиями Макрона. Пришедшие произносили речевки против французского президента и выкрикивали "Аллах акбар". Были и те, кто топтали листовки с изображением Макрона. В результате акции были задержаны порядка 10 человек.
Протесты у французского посольства в Бейруте - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Там же стоит мужчина, проводящий одиночный пикет с плакатом, на котором написано "Я поддерживаю Францию".
В настоящее время большая часть участников акции разошлись, но у посольства продолжают дежурить сотрудники полиции.
В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
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Вооруженные нападения во ФранцииРоссияЭммануэль МакронМоскваФранцияПарижВ мире
 
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