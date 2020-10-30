https://ria.ru/20201030/posolstvo-1582328467.html
У французского посольства в Москве задержали около десяти человек
У французского посольства в Москве задержали около десяти человек
Около 10 человек были задержаны у здания французского посольства в Москве, где в пятницу проходила несогласованная акция против высказываний президента Франции... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:24
2020-10-30T17:24
2020-10-30T17:24
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Около 10 человек были задержаны у здания французского посольства в Москве, где в пятницу проходила несогласованная акция против высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Несколько десятков человек пришли к посольству Франции, у некоторых из них были плакаты с фотографиями Макрона. Пришедшие произносили речевки против французского президента и выкрикивали "Аллах акбар". Были и те, кто топтали листовки с изображением Макрона. В результате акции были задержаны порядка 10 человек.Там же стоит мужчина, проводящий одиночный пикет с плакатом, на котором написано "Я поддерживаю Францию".В настоящее время большая часть участников акции разошлись, но у посольства продолжают дежурить сотрудники полиции.В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201030/beyrut-1582315287.html
https://ria.ru/20201030/posolstva-1582305434.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные нападения во франции, россия, эммануэль макрон, москва, франция, париж, в мире