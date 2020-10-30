https://ria.ru/20201030/posolstvo-1582282559.html

Посольство Франции попросило усилить защиту представительств в России

Посольство Франции попросило усилить защиту представительств в России

Посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны после митингов у французских посольств и нападения в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:23

2020-10-30T14:23

2020-10-30T16:18

россия

эммануэль макрон

франция

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в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны после митингов у французских посольств и нападения в саудовской Джидде, сообщили РИА Новости во французской дипмиссии в Москве.Накануне у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них бы плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ сообщает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Также в четверг полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. Кроме того, в четверг полиция Саудовской Аравии задержала мужчину при попытке напасть на охранника консульства Франции в саудовской Джидде.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире