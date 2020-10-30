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Посольство Франции попросило усилить защиту представительств в России
Посольство Франции попросило усилить защиту представительств в России
Посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны после митингов у французских посольств и нападения в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:23
2020-10-30T16:18
россия
эммануэль макрон
франция
ницца
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны после митингов у французских посольств и нападения в саудовской Джидде, сообщили РИА Новости во французской дипмиссии в Москве.Накануне у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них бы плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ сообщает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Также в четверг полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. Кроме того, в четверг полиция Саудовской Аравии задержала мужчину при попытке напасть на охранника консульства Франции в саудовской Джидде.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
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россия, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире

Посольство Франции попросило усилить защиту представительств в России

14:23 30.10.2020 (обновлено: 16:18 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона у здания посольства Франции в Москве. 30 октября 2020
Сотрудники полиции во время акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона у здания посольства Франции в Москве. 30 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудники полиции во время акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона у здания посольства Франции в Москве. 30 октября 2020
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны после митингов у французских посольств и нападения в саудовской Джидде, сообщили РИА Новости во французской дипмиссии в Москве.

"Мы проинформировали российские власти (наших российских партнеров) о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств", - рассказали в посольстве.

Накануне у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них бы плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции против политики президента Франции Эммануэля Макрона у посольства Франции в Москве
Участники акции против политики президента Франции Эммануэля Макрона у посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Участники акции против политики президента Франции Эммануэля Макрона у посольства Франции в Москве
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ сообщает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Также в четверг полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. Кроме того, в четверг полиция Саудовской Аравии задержала мужчину при попытке напасть на охранника консульства Франции в саудовской Джидде.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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