Посольство Франции попросило усилить защиту представительств в России
14:23 30.10.2020 (обновлено: 16:18 30.10.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона у здания посольства Франции в Москве. 30 октября 2020
Сотрудники полиции во время акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона у здания посольства Франции в Москве. 30 октября 2020
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны после митингов у французских посольств и нападения в саудовской Джидде, сообщили РИА Новости во французской дипмиссии в Москве.
"Мы проинформировали российские власти (наших российских партнеров) о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств", - рассказали в посольстве.
Накануне у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них бы плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции против политики президента Франции Эммануэля Макрона у посольства Франции в Москве
Участники акции против политики президента Франции Эммануэля Макрона у посольства Франции в Москве
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ сообщает, что нападавший обезглавил женщину. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Также в четверг полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом. Кроме того, в четверг полиция Саудовской Аравии задержала мужчину при попытке напасть на охранника консульства Франции в саудовской Джидде.