https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях коронавируса
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохраннения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем выступлении на брифинге предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:24
2020-10-30T22:24
2020-10-30T22:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохраннения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем выступлении на брифинге предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для тех, кто его перенес."Имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются", — отметил он.К ним он отнес утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 505 756. Это стало рекордным показателем с момента начала пандемии, отмечается на сайте ВОЗ.Предыдущий максимальный показатель зафиксировали 24 октября — тогда за сутки COVID-19 заразились более 490 тысяч человек.Всего на данный момент число случаев коронавируса за все время составил составляет около 44,9 миллиона. Жертвами пандемии стали свыше 1,178 миллиона человек в мире.
https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582384543.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире