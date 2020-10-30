https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html

ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях коронавируса

ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохраннения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем выступлении на брифинге предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:24

2020-10-30T22:24

2020-10-30T22:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохраннения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем выступлении на брифинге предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для тех, кто его перенес."Имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются", — отметил он.К ним он отнес утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 505 756. Это стало рекордным показателем с момента начала пандемии, отмечается на сайте ВОЗ.Предыдущий максимальный показатель зафиксировали 24 октября — тогда за сутки COVID-19 заразились более 490 тысяч человек.Всего на данный момент число случаев коронавируса за все время составил составляет около 44,9 миллиона. Жертвами пандемии стали свыше 1,178 миллиона человек в мире.

https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582384543.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире