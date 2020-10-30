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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях коронавируса
ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохраннения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем выступлении на брифинге предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:24
2020-10-30T22:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохраннения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем выступлении на брифинге предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для тех, кто его перенес."Имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются", — отметил он.К ним он отнес утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 505 756. Это стало рекордным показателем с момента начала пандемии, отмечается на сайте ВОЗ.Предыдущий максимальный показатель зафиксировали 24 октября — тогда за сутки COVID-19 заразились более 490 тысяч человек.Всего на данный момент число случаев коронавируса за все время составил составляет около 44,9 миллиона. Жертвами пандемии стали свыше 1,178 миллиона человек в мире.
https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582384543.html
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире

ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях коронавируса

22:24 30.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохраннения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем выступлении на брифинге предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для тех, кто его перенес.
"Имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются", — отметил он.
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К ним он отнес утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.
За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 505 756. Это стало рекордным показателем с момента начала пандемии, отмечается на сайте ВОЗ.
Предыдущий максимальный показатель зафиксировали 24 октября — тогда за сутки COVID-19 заразились более 490 тысяч человек.
Всего на данный момент число случаев коронавируса за все время составил составляет около 44,9 миллиона. Жертвами пандемии стали свыше 1,178 миллиона человек в мире.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
 
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