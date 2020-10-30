https://ria.ru/20201030/polechudes-1582382727.html

Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории "Поля чудес"

Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории "Поля чудес"

Ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович в эфире "Первого канала" рассказал о самом ценном подарке в истории передачи. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T21:48

2020-10-30T21:48

2020-10-30T21:48

россия

"поле чудес"

первый канал (телеканал)

леонид якубович

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович в эфире "Первого канала" рассказал о самом ценном подарке в истории передачи.По его словам, в 1996-97 году ветеран подарил ему железный портсигар, простреленный пулей. Участник передачи носил его возле сердца."Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который был", — признался Якубович.Он добавил, что после съемок вернул его владельцу.

https://ria.ru/20201030/podarki-1582307737.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "поле чудес", первый канал (телеканал), леонид якубович