https://ria.ru/20201030/polechudes-1582382727.html
Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории "Поля чудес"
Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории "Поля чудес"
Ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович в эфире "Первого канала" рассказал о самом ценном подарке в истории передачи. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T21:48
2020-10-30T21:48
2020-10-30T21:48
россия
"поле чудес"
первый канал (телеканал)
леонид якубович
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович в эфире "Первого канала" рассказал о самом ценном подарке в истории передачи.По его словам, в 1996-97 году ветеран подарил ему железный портсигар, простреленный пулей. Участник передачи носил его возле сердца."Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который был", — признался Якубович.Он добавил, что после съемок вернул его владельцу.
https://ria.ru/20201030/podarki-1582307737.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, "поле чудес", первый канал (телеканал), леонид якубович