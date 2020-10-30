https://ria.ru/20201030/podrostok-1582248719.html

Напавший на полицейских в Татарстане подросток не состоял на учете

Напавший на полицейских в Татарстане подросток не состоял на учете

МВД Татарстана опровергло слухи, что напавший на отдел полиции подросток был на учете как склонный к экстремизму. РИА Новости, 30.10.2020

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мвд татарстана

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МВД Татарстана опровергло слухи, что напавший на отдел полиции подросток был на учете как склонный к экстремизму.Нападение произошло в ночь на пятницу: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.При попытке задержания он несколько раз ударил одного из сотрудников ножом – в итоге полицейские вынуждены были применить оружие. Подросток погиб на месте.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, юноша при задержании кричал "Аллах Акбар, я вас всех убью!". Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и нападении на представителя власти.

https://ria.ru/20201029/ekstremizm-1582023012.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте. 2020-10-30T12:11 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд татарстана, республика татарстан (татарстан), происшествия