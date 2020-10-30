https://ria.ru/20201030/podrostok-1582248719.html
Напавший на полицейских в Татарстане подросток не состоял на учете
Напавший на полицейских в Татарстане подросток не состоял на учете
МВД Татарстана опровергло слухи, что напавший на отдел полиции подросток был на учете как склонный к экстремизму. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:11
2020-10-30T12:11
2020-10-30T12:44
мвд татарстана
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МВД Татарстана опровергло слухи, что напавший на отдел полиции подросток был на учете как склонный к экстремизму.Нападение произошло в ночь на пятницу: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.При попытке задержания он несколько раз ударил одного из сотрудников ножом – в итоге полицейские вынуждены были применить оружие. Подросток погиб на месте.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, юноша при задержании кричал "Аллах Акбар, я вас всех убью!". Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и нападении на представителя власти.
https://ria.ru/20201029/ekstremizm-1582023012.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане
МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции
МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане:
Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться.
Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом.
На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских.
Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте.
2020-10-30T12:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд татарстана, республика татарстан (татарстан), происшествия