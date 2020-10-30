https://ria.ru/20201030/podarki-1582307737.html
Якубович рассказал, что происходит с подарками после съемок "Поле чудес"
Якубович рассказал, что происходит с подарками после съемок "Поле чудес"
Телеведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович в эфире "Первого канала" рассказал, что все подарки после съемок съедаются зрителями. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:08
2020-10-30T16:08
2020-10-30T21:46
россия
"поле чудес"
первый канал (телеканал)
леонид якубович
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Телеведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович в эфире "Первого канала" рассказал, что все подарки после съемок съедаются зрителями."Сразу после программы, как это уже известно, все выставляется на барабан, и гости в студии подходят к барабану", — рассказал он.При этом телеведущий уточнил, что сейчас съемки программы проходят без зрителей, и поэтому не знает, куда деваются подарки.
https://ria.ru/20201025/yakubovich-1581479848.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, "поле чудес", первый канал (телеканал), леонид якубович