https://ria.ru/20201030/podarki-1582307737.html

Якубович рассказал, что происходит с подарками после съемок "Поле чудес"

Якубович рассказал, что происходит с подарками после съемок "Поле чудес"

Телеведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович в эфире "Первого канала" рассказал, что все подарки после съемок съедаются зрителями. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:08

2020-10-30T16:08

2020-10-30T21:46

россия

"поле чудес"

первый канал (телеканал)

леонид якубович

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Телеведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович в эфире "Первого канала" рассказал, что все подарки после съемок съедаются зрителями."Сразу после программы, как это уже известно, все выставляется на барабан, и гости в студии подходят к барабану", — рассказал он.При этом телеведущий уточнил, что сейчас съемки программы проходят без зрителей, и поэтому не знает, куда деваются подарки.

https://ria.ru/20201025/yakubovich-1581479848.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "поле чудес", первый канал (телеканал), леонид якубович