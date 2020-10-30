https://ria.ru/20201030/pobeda-1582219467.html

Эксперт оценил последствия победы Байдена на выборах в США

Эксперт оценил последствия победы Байдена на выборах в США

Действия демократа Джо Байдена в случае его победы на президентских выборах в США могут оказаться не такими пугающими для России, как предрекают некоторые... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:48

2020-10-30T09:48

2020-10-30T12:22

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Действия демократа Джо Байдена в случае его победы на президентских выборах в США могут оказаться не такими пугающими для России, как предрекают некоторые аналитики, так как надо различать предвыборные обещания кандидата и реального президента, сказал в интервью РИА Новости член правления, заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден."Кандидату в президенты нужно выиграть гонку, произнести какие-то речи из серии "давайте с Россией разбираться". А президенту нужно решать конкретные проблемы, так что не исключено, что США в случае избрания Байдена свою риторику смягчат и начнут договариваться. И эти "пугалки" могут не все осуществиться, потому что задачи у них уже будут другие. Я не удивлюсь, если после победы Байдена окажется все не так плохо для России, как обещают", — отметил собеседник агентства.Если говорить о санкционной ситуации, Россия нашла взвешенную позицию на международной арене, считает эксперт. "Например, с подходом нашей страны в Карабахском конфликте соглашаются, идут переговоры с США по вопросам стратегии, и здесь отношение к России стабильно", — добавляет он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/1582150496.html

https://ria.ru/20201029/tramp-1582189376.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире