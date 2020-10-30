Эксперт оценил последствия победы Байдена на выборах в США
09:48 30.10.2020 (обновлено: 12:22 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Действия демократа Джо Байдена в случае его победы на президентских выборах в США могут оказаться не такими пугающими для России, как предрекают некоторые аналитики, так как надо различать предвыборные обещания кандидата и реального президента, сказал в интервью РИА Новости член правления, заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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"Байден с точки зрения России рассматривается, конечно, как не очень позитивная история. Демократы со времен развертывания ситуации на Украине настаивали на санкциях, предвыборный подход демократов в том, что Трамп идет на поводу у России и прочее. Получается, есть мнение, что победа Байдена должна якобы быть хуже для Российской Федерации. Но надо всегда разделять позиции кандидата в президенты во время предвыборной гонки и позицию выбранного президента", — сказал Голосов.
"Кандидату в президенты нужно выиграть гонку, произнести какие-то речи из серии "давайте с Россией разбираться". А президенту нужно решать конкретные проблемы, так что не исключено, что США в случае избрания Байдена свою риторику смягчат и начнут договариваться. И эти "пугалки" могут не все осуществиться, потому что задачи у них уже будут другие. Я не удивлюсь, если после победы Байдена окажется все не так плохо для России, как обещают", — отметил собеседник агентства.
Если говорить о санкционной ситуации, Россия нашла взвешенную позицию на международной арене, считает эксперт. "Например, с подходом нашей страны в Карабахском конфликте соглашаются, идут переговоры с США по вопросам стратегии, и здесь отношение к России стабильно", — добавляет он.