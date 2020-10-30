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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/plen-1582225213.html
Ереван заявил о гибели оказавшегося в плену в Азербайджане армянина
Ереван заявил о гибели оказавшегося в плену в Азербайджане армянина
Защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщил о кончине 84-летнего соотечественника, который оказался в азербайджанском плену. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:32
2020-10-30T10:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арман татоян
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщил о кончине 84-летнего соотечественника, который оказался в азербайджанском плену.По его словам, "учитывая все доказательства и факты бесчеловечного и жестокого обращения азербайджанских ВС с армянскими пленными, становится очевидным обоснованное предположение, от чего мог скончаться наш соотечественник".Ранее Татоян опроверг заявление Баку о том, что якобы армянская сторона отказалась принимать 84-летнего Мелкумяна, которого Азербайджан был готов передать Еревану. Он отметил, что состояние здоровья соотечественника не позволяло его передачу, но власти Армении выразили однозначную готовность организовать возвращение соотечественника при первой же возможности.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/video-1580128851.html
нагорный карабах
сша
азербайджан
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арман татоян, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил о гибели оказавшегося в плену в Азербайджане армянина

10:32 30.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщил о кончине 84-летнего соотечественника, который оказался в азербайджанском плену.

"Только что узнал, что сегодня ночью скончался 84-летний Миша Мелкумян (гражданское лицо), который был захвачен в плен азербайджанскими вооруженными силами", - написал Татоян в Facebook.

По его словам, "учитывая все доказательства и факты бесчеловечного и жестокого обращения азербайджанских ВС с армянскими пленными, становится очевидным обоснованное предположение, от чего мог скончаться наш соотечественник".
Ранее Татоян опроверг заявление Баку о том, что якобы армянская сторона отказалась принимать 84-летнего Мелкумяна, которого Азербайджан был готов передать Еревану. Он отметил, что состояние здоровья соотечественника не позволяло его передачу, но власти Армении выразили однозначную готовность организовать возвращение соотечественника при первой же возможности.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрман ТатоянНагорный КарабахСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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