https://ria.ru/20201030/plastik-1582310512.html

В России выведут моль, питающуюся пластиком

В России выведут моль, питающуюся пластиком

Российские ученые выведут колонию моли, питающуюся пластиком, чтобы при помощи ферментов насекомых бороться с распространением отходов; запуск пилотного проекта РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:23

2020-10-30T16:23

2020-10-30T16:23

риа наука

россия

открытия - риа наука

мусор

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские ученые выведут колонию моли, питающуюся пластиком, чтобы при помощи ферментов насекомых бороться с распространением отходов; запуск пилотного проекта запланирован на 2021 год, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории биотехнологий технопарка "Якутия", участник проекта "СахаКсенос" Евгений Попов.Проект предполагает создание раствора, способного разрушать пластик. Для его разработки команда ученых изучает разрушающий пластик фермент большой восковой огневки. Это насекомое является родственницей моли. Личинка насекомого в ходе эволюции научилась перерабатывать такие полимеры, как полиэтилен, и может есть пластиковые пакеты: 100 таких гусениц за 10-12 часов съедают примерно 100 граммов пластика."Мы получим расшифровку ДНК и на базе научных институтов попробуем синтезировать данный фермент. Из полученного вещества изготовим раствор, которым можно будет поливать пластиковые отходы и таким образом избавляться от них. Раствор планируем выпустить в следующем году. Пилотный проект запустим на базе технопарка "Якутия", - сообщил Попов.Исследование состоит из нескольких этапов. В начале предполагается создание маточной колонии, которая должна включать в себя от сотен тысяч до миллионов особей. Затем исследователи смогут приступить к переработке пластика.

https://ria.ru/20201018/plastik-1580261886.html

https://ria.ru/20201012/musor-1579044617.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытия - риа наука, мусор