Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201030/pirelli-1581955534.html
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Календарь Pirelli 2020"
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Календарь Pirelli 2020"
Мультимедиа Арт Музей представляет выставку календаря Pirelli, посвященную его 47-му выпуску. Автор проекта "В поисках Джульетты" известный итальянский фотограф РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:48
2020-10-30T10:48
выставки
мультимедиа арт музей
культура
новости культуры
уильям шекспир
эмма уотсон
кристен стюарт
италия
испания
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156195/48/1561954814_0:124:1754:1110_1400x0_80_0_0_5092ae09d98a64e74a3e57a60ad65b51.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мультимедиа Арт Музей представляет выставку календаря Pirelli, посвященную его 47-му выпуску. Автор проекта "В поисках Джульетты" известный итальянский фотограф Паоло Роверси, сообщает пресс-служба. Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей трагедии Шекспира, а также в Париже, в котором более 40 лет живет фотограф.Главными героинями проекта стали : Эмма Уотсон, Клер Фой, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди."Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клер. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. Потому что в каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать", – цитирует пресс-служба слова Роверси.Календарь отражает все этапы работы над проектом. Сначала Роверси фотографирует своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических костюмов. Параллельно ведется съемка, во время которой Роверси беседует с участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимках их видение образа и представления о том, какой могла бы быть современная Джульетта. Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в легендарную героиню драмы Шекспира. Паоло Роверси, один из самых известных и востребованных fashion-фотографов современности, родился в Равенне (Италия) в 1947 году. Увлекся фотографией в детстве, во время семейного отдыха в Испании. Вернувшись домой, он немедленно оборудовал у себя в подвале фотолабораторию.Через некоторое время Паоло познакомился с фотографом Невио Натали, который стал его учителем и хорошим другом. В студии Натали Роверси получил необходимые профессиональные навыки, которые в 1970 году позволили ему начать сотрудничать с Associated Press. Молодому фотографу часто заказывали портреты, поэтому в том же 1970 году он открыл в Равенне собственную портретную мастерскую, основными клиентами которой стали местные знаменитости и члены их семей.В 1971 году Паоло Роверси познакомился с легендарным арт-директором ELLE Питером Кнаппом, и уже в ноябре 1973 года по его приглашению приехал в Париж, где живет и работает до сих пор. Сегодня он сотрудничает с крупнейшими мировыми журналами, модными дизайнерами и брендами.Мультимедиа Арт Музей показывал его работы на "Фотобиеннале-2010" и биеннале "Мода и стиль в фотографии-2015". Нынешняя выставка будет работать до 21 февраля 2021 года.
https://ria.ru/20190808/1557288597.html
италия
испания
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156195/48/1561954814_0:0:1754:1316_1400x0_80_0_0_9968b2487b043aed0608a55a64d6be69.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выставки, мультимедиа арт музей, новости культуры, уильям шекспир, эмма уотсон, кристен стюарт, италия, испания, париж

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Календарь Pirelli 2020"

10:48 30.10.2020
 
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo RoversiРосалия в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
Росалия в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мультимедиа Арт Музей представляет выставку календаря Pirelli, посвященную его 47-му выпуску. Автор проекта "В поисках Джульетты" известный итальянский фотограф Паоло Роверси, сообщает пресс-служба.
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo RoversiЭмма Уотсон в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
Эмма Уотсо в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
Эмма Уотсон в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей трагедии Шекспира, а также в Париже, в котором более 40 лет живет фотограф.
Главными героинями проекта стали : Эмма Уотсон, Клер Фой, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди.
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversiв календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
"Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клер. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. Потому что в каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать", – цитирует пресс-служба слова Роверси.
Календарь отражает все этапы работы над проектом. Сначала Роверси фотографирует своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических костюмов. Параллельно ведется съемка, во время которой Роверси беседует с участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимках их видение образа и представления о том, какой могла бы быть современная Джульетта. Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в легендарную героиню драмы Шекспира.
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo RoversiКлер Фой в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
Клер Фой в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
Клер Фой в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
Паоло Роверси, один из самых известных и востребованных fashion-фотографов современности, родился в Равенне (Италия) в 1947 году. Увлекся фотографией в детстве, во время семейного отдыха в Испании. Вернувшись домой, он немедленно оборудовал у себя в подвале фотолабораторию.
Через некоторое время Паоло познакомился с фотографом Невио Натали, который стал его учителем и хорошим другом. В студии Натали Роверси получил необходимые профессиональные навыки, которые в 1970 году позволили ему начать сотрудничать с Associated Press.
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo RoversiКлер Фой в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
Клер Фой в календаре Pirelli-2020 В поисках Джульетты - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
Клер Фой в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
Молодому фотографу часто заказывали портреты, поэтому в том же 1970 году он открыл в Равенне собственную портретную мастерскую, основными клиентами которой стали местные знаменитости и члены их семей.
В 1971 году Паоло Роверси познакомился с легендарным арт-директором ELLE Питером Кнаппом, и уже в ноябре 1973 года по его приглашению приехал в Париж, где живет и работает до сих пор. Сегодня он сотрудничает с крупнейшими мировыми журналами, модными дизайнерами и брендами.
Мультимедиа Арт Музей показывал его работы на "Фотобиеннале-2010" и биеннале "Мода и стиль в фотографии-2015".
Нынешняя выставка будет работать до 21 февраля 2021 года.
Эмма Уотсон на съемках календаря Pirelli - РИА Новости, 1920, 08.08.2019
8 августа 2019, 12:21Культура
В поисках Джульетты: взгляд со стороны на съемки календаря PirelliКадры со съемок знаменитого календаря Pirelli на следующий год – в фотоленте Ria.ru.
 
КультураВыставкиМультимедиа Арт музейНовости культурыУильям ШекспирЭмма УотсонКристен СтюартИталияИспанияПариж
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния