https://ria.ru/20201030/pirelli-1581955534.html

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Календарь Pirelli 2020"

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Календарь Pirelli 2020"

Мультимедиа Арт Музей представляет выставку календаря Pirelli, посвященную его 47-му выпуску. Автор проекта "В поисках Джульетты" известный итальянский фотограф РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:48

2020-10-30T10:48

2020-10-30T10:48

выставки

мультимедиа арт музей

культура

новости культуры

уильям шекспир

эмма уотсон

кристен стюарт

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мультимедиа Арт Музей представляет выставку календаря Pirelli, посвященную его 47-му выпуску. Автор проекта "В поисках Джульетты" известный итальянский фотограф Паоло Роверси, сообщает пресс-служба. Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей трагедии Шекспира, а также в Париже, в котором более 40 лет живет фотограф.Главными героинями проекта стали : Эмма Уотсон, Клер Фой, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди."Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клер. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. Потому что в каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать", – цитирует пресс-служба слова Роверси.Календарь отражает все этапы работы над проектом. Сначала Роверси фотографирует своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических костюмов. Параллельно ведется съемка, во время которой Роверси беседует с участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимках их видение образа и представления о том, какой могла бы быть современная Джульетта. Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в легендарную героиню драмы Шекспира. Паоло Роверси, один из самых известных и востребованных fashion-фотографов современности, родился в Равенне (Италия) в 1947 году. Увлекся фотографией в детстве, во время семейного отдыха в Испании. Вернувшись домой, он немедленно оборудовал у себя в подвале фотолабораторию.Через некоторое время Паоло познакомился с фотографом Невио Натали, который стал его учителем и хорошим другом. В студии Натали Роверси получил необходимые профессиональные навыки, которые в 1970 году позволили ему начать сотрудничать с Associated Press. Молодому фотографу часто заказывали портреты, поэтому в том же 1970 году он открыл в Равенне собственную портретную мастерскую, основными клиентами которой стали местные знаменитости и члены их семей.В 1971 году Паоло Роверси познакомился с легендарным арт-директором ELLE Питером Кнаппом, и уже в ноябре 1973 года по его приглашению приехал в Париж, где живет и работает до сих пор. Сегодня он сотрудничает с крупнейшими мировыми журналами, модными дизайнерами и брендами.Мультимедиа Арт Музей показывал его работы на "Фотобиеннале-2010" и биеннале "Мода и стиль в фотографии-2015". Нынешняя выставка будет работать до 21 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20190808/1557288597.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, мультимедиа арт музей, новости культуры, уильям шекспир, эмма уотсон, кристен стюарт, италия, испания, париж