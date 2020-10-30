В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Календарь Pirelli 2020"
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo RoversiРосалия в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мультимедиа Арт Музей представляет выставку календаря Pirelli, посвященную его 47-му выпуску. Автор проекта "В поисках Джульетты" известный итальянский фотограф Паоло Роверси, сообщает пресс-служба.
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo RoversiЭмма Уотсон в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
Эмма Уотсон в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей трагедии Шекспира, а также в Париже, в котором более 40 лет живет фотограф.
Главными героинями проекта стали : Эмма Уотсон, Клер Фой, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди.
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversiв календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
"Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клер. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. Потому что в каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать", – цитирует пресс-служба слова Роверси.
Календарь отражает все этапы работы над проектом. Сначала Роверси фотографирует своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических костюмов. Параллельно ведется съемка, во время которой Роверси беседует с участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимках их видение образа и представления о том, какой могла бы быть современная Джульетта. Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в легендарную героиню драмы Шекспира.
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo RoversiКлер Фой в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
Клер Фой в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
Паоло Роверси, один из самых известных и востребованных fashion-фотографов современности, родился в Равенне (Италия) в 1947 году. Увлекся фотографией в детстве, во время семейного отдыха в Испании. Вернувшись домой, он немедленно оборудовал у себя в подвале фотолабораторию.
Через некоторое время Паоло познакомился с фотографом Невио Натали, который стал его учителем и хорошим другом. В студии Натали Роверси получил необходимые профессиональные навыки, которые в 1970 году позволили ему начать сотрудничать с Associated Press.
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo RoversiКлер Фой в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
© Фото : Pirelli Calendar by Paolo Roversi
Клер Фой в календаре Pirelli-2020 "В поисках Джульетты"
Молодому фотографу часто заказывали портреты, поэтому в том же 1970 году он открыл в Равенне собственную портретную мастерскую, основными клиентами которой стали местные знаменитости и члены их семей.
В 1971 году Паоло Роверси познакомился с легендарным арт-директором ELLE Питером Кнаппом, и уже в ноябре 1973 года по его приглашению приехал в Париж, где живет и работает до сих пор. Сегодня он сотрудничает с крупнейшими мировыми журналами, модными дизайнерами и брендами.
Мультимедиа Арт Музей показывал его работы на "Фотобиеннале-2010" и биеннале "Мода и стиль в фотографии-2015".
Нынешняя выставка будет работать до 21 февраля 2021 года.