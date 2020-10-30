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В Волгоградской области объяснили выписку недолеченных пациентов с COVID
В Волгоградской области объяснили выписку недолеченных пациентов с COVID
Пациентов в Волгоградской области могут выписывать из инфекционных больниц без отрицательных тестов на коронавирус при условии удовлетворительного самочувствия, РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:48
2020-10-30T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 30 окт – РИА Новости. Пациентов в Волгоградской области могут выписывать из инфекционных больниц без отрицательных тестов на коронавирус при условии удовлетворительного самочувствия, сообщила журналистам заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Марина Гаврилова.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, долечивание на дому позволит освободить места в больницах для тяжелых пациентов. По данным ведомства, в COVID-госпиталях находятся более 6,4 тысячи человек, всего коронавирусных койко-мест в регионе развернуто более 7,5 тысячи.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 29 октября зарегистрировано 20 118 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 199 за последние сутки, выздоровели 17 362 человек, скончались 203.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201030/veteran-1582218774.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, волгоградская область, общество

В Волгоградской области объяснили выписку недолеченных пациентов с COVID

14:48 30.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 окт – РИА Новости. Пациентов в Волгоградской области могут выписывать из инфекционных больниц без отрицательных тестов на коронавирус при условии удовлетворительного самочувствия, сообщила журналистам заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Марина Гаврилова.
"В методических рекомендациях (Минздрава РФ – ред.) допускается выписка из стационара с положительными результатам на COVID, то есть нет отрицательных мазков пока, но его могут выписать. Каждый случай такой выписки, конечно, оценивается лечащим врачом индивидуально", - сообщила Гаврилова. Она отметила, что человека могут выписать только в удовлетворительном состоянии, при умеренно выраженных симптомах пациент может лечиться амбулаторно.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, долечивание на дому позволит освободить места в больницах для тяжелых пациентов. По данным ведомства, в COVID-госпиталях находятся более 6,4 тысячи человек, всего коронавирусных койко-мест в регионе развернуто более 7,5 тысячи.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 29 октября зарегистрировано 20 118 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 199 за последние сутки, выздоровели 17 362 человек, скончались 203.
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