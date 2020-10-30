В Волгоградской области объяснили выписку недолеченных пациентов с COVID
ВОЛГОГРАД, 30 окт – РИА Новости. Пациентов в Волгоградской области могут выписывать из инфекционных больниц без отрицательных тестов на коронавирус при условии удовлетворительного самочувствия, сообщила журналистам заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Марина Гаврилова.
"В методических рекомендациях (Минздрава РФ – ред.) допускается выписка из стационара с положительными результатам на COVID, то есть нет отрицательных мазков пока, но его могут выписать. Каждый случай такой выписки, конечно, оценивается лечащим врачом индивидуально", - сообщила Гаврилова. Она отметила, что человека могут выписать только в удовлетворительном состоянии, при умеренно выраженных симптомах пациент может лечиться амбулаторно.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, долечивание на дому позволит освободить места в больницах для тяжелых пациентов. По данным ведомства, в COVID-госпиталях находятся более 6,4 тысячи человек, всего коронавирусных койко-мест в регионе развернуто более 7,5 тысячи.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 29 октября зарегистрировано 20 118 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 199 за последние сутки, выздоровели 17 362 человек, скончались 203.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф