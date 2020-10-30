https://ria.ru/20201030/patsienty-1582289667.html

В Волгоградской области объяснили выписку недолеченных пациентов с COVID

В Волгоградской области объяснили выписку недолеченных пациентов с COVID

Пациентов в Волгоградской области могут выписывать из инфекционных больниц без отрицательных тестов на коронавирус при условии удовлетворительного самочувствия, РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:48

2020-10-30T14:48

2020-10-30T14:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 30 окт – РИА Новости. Пациентов в Волгоградской области могут выписывать из инфекционных больниц без отрицательных тестов на коронавирус при условии удовлетворительного самочувствия, сообщила журналистам заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Марина Гаврилова.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, долечивание на дому позволит освободить места в больницах для тяжелых пациентов. По данным ведомства, в COVID-госпиталях находятся более 6,4 тысячи человек, всего коронавирусных койко-мест в регионе развернуто более 7,5 тысячи.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 29 октября зарегистрировано 20 118 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 199 за последние сутки, выздоровели 17 362 человек, скончались 203.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201030/veteran-1582218774.html

волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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