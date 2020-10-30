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США выдали первый паспорт с местом рождения "Иерусалим, Израиль"
США выдали первый паспорт с местом рождения "Иерусалим, Израиль"
Посольство США в Иерусалиме сообщило, что выдало первый паспорт американскому гражданину, рожденному в Иерусалиме, с указанием места рождения "Израиль". РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:15
2020-10-30T22:15
майк помпео
дональд трамп
иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Посольство США в Иерусалиме сообщило, что выдало первый паспорт американскому гражданину, рожденному в Иерусалиме, с указанием места рождения "Израиль".Первый документ получил Менахем Животофски, который много лет добивался этого права в Верховном суде США.В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что родившиеся в Иерусалиме граждане США могут записать местом рождения Израиль. Палестинское руководство расценило это заявление как нарушение международного права.Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Однако паспорта, где Иерусалим значится как Израиль, до сегодняшнего дня не выдавались.Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.
https://ria.ru/20200904/posolstvo-1576798375.html
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иерусалим
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майк помпео, дональд трамп, иерусалим, израиль, в мире

США выдали первый паспорт с местом рождения "Иерусалим, Израиль"

22:15 30.10.2020
 
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Посольство США в Иерусалиме сообщило, что выдало первый паспорт американскому гражданину, рожденному в Иерусалиме, с указанием места рождения "Израиль".

"После заявления Государственного департамента от 29 октября 2020 года о том, что департамент теперь разрешит гражданам США, родившимся в Иерусалиме, указать место своего рождения как "Израиль" или "Иерусалим", сегодня был выдан первый паспорт, иллюстрирующий новые правила", - говорится в заявлении посольства.

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Первый документ получил Менахем Животофски, который много лет добивался этого права в Верховном суде США.

"Большая честь для меня вручить самый первый паспорт, с указанием государства Израиль в качестве места рождения, выданный рождённому в Иерусалиме американскому гражданину Менахему Животофски, который впервые подал иск в Верховный суд 18 лет назад и дважды судился по этому делу", - написал посол США в Израиле Дэвид Фридман в своем Twitter.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что родившиеся в Иерусалиме граждане США могут записать местом рождения Израиль. Палестинское руководство расценило это заявление как нарушение международного права.
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Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Однако паспорта, где Иерусалим значится как Израиль, до сегодняшнего дня не выдавались.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.
 
Майк ПомпеоДональд ТрампИерусалимИзраильВ мире
 
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