https://ria.ru/20201030/pasport-1582385375.html

США выдали первый паспорт с местом рождения "Иерусалим, Израиль"

США выдали первый паспорт с местом рождения "Иерусалим, Израиль"

Посольство США в Иерусалиме сообщило, что выдало первый паспорт американскому гражданину, рожденному в Иерусалиме, с указанием места рождения "Израиль". РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:15

2020-10-30T22:15

2020-10-30T22:15

майк помпео

дональд трамп

иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Посольство США в Иерусалиме сообщило, что выдало первый паспорт американскому гражданину, рожденному в Иерусалиме, с указанием места рождения "Израиль".Первый документ получил Менахем Животофски, который много лет добивался этого права в Верховном суде США.В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что родившиеся в Иерусалиме граждане США могут записать местом рождения Израиль. Палестинское руководство расценило это заявление как нарушение международного права.Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Однако паспорта, где Иерусалим значится как Израиль, до сегодняшнего дня не выдавались.Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

https://ria.ru/20200904/posolstvo-1576798375.html

https://ria.ru/20200128/1563986959.html

иерусалим

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, иерусалим, израиль, в мире