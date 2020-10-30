Пашаев отреагировал на лишение Добровинского статуса адвоката
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: "Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева?"
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что его бывший оппонент Александр Добровинский, которого также лишили адвокатского статуса, заслужил подобное наказание.
Бывший защитник Михаила Ефремова также указал на неподобающие высказывания своего коллеги во время судебного процесса.
"Он сидел на заседании и журналистам цитировал якобы мои слова, что автомобилем Ефремова управляли инопланетяне и хакеры. Он специально меня грязью обливал с утра до вечера. Еще говорил, что Ефремов хрюкает", — напомнил Пашаев.
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Кроме того, экс-адвокат заявил, что ему "по-человечески жалко" Добровинского, так как тот, по мнению Пашаева, "не сможет честным путем" сдать экзамен для восстановления статуса адвоката.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. За рулем собственного автомобиля артист пересек двойную сплошную в центре Москвы и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон Лада. За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице.
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Ефремова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако позже ему смягчили срок до семи с половиной лет.
Представлявшего интересы артиста в суде Эльмана Пашаева после разбирательства на год лишили статуса адвоката, а его оппонента Александра Добровинского — на два года.