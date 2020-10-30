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Пашаев отреагировал на лишение Добровинского статуса адвоката
Пашаев отреагировал на лишение Добровинского статуса адвоката
Экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что его бывший оппонент Александр Добровинский, которого также лишили адвокатского статуса, заслужил подобное наказание. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T02:01
2020-10-30T02:01
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что его бывший оппонент Александр Добровинский, которого также лишили адвокатского статуса, заслужил подобное наказание.Бывший защитник Михаила Ефремова также указал на неподобающие высказывания своего коллеги во время судебного процесса."Он сидел на заседании и журналистам цитировал якобы мои слова, что автомобилем Ефремова управляли инопланетяне и хакеры. Он специально меня грязью обливал с утра до вечера. Еще говорил, что Ефремов хрюкает", — напомнил Пашаев.Кроме того, экс-адвокат заявил, что ему "по-человечески жалко" Добровинского, так как тот, по мнению Пашаева, "не сможет честным путем" сдать экзамен для восстановления статуса адвоката. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. За рулем собственного автомобиля артист пересек двойную сплошную в центре Москвы и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон Лада. За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако позже ему смягчили срок до семи с половиной лет.Представлявшего интересы артиста в суде Эльмана Пашаева после разбирательства на год лишили статуса адвоката, а его оппонента&nbsp;Александра Добровинского&nbsp;— на два года.
https://ria.ru/20200918/skuchat-1577464599.html
https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Пашаев отреагировал на лишение Добровинского статуса адвоката

02:01 30.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: "Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева?"
Адвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева? - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что его бывший оппонент Александр Добровинский, которого также лишили адвокатского статуса, заслужил подобное наказание.

"Он поплатился за подлость в отношении меня", — сказал Пашаев в беседе с "НСН".

Бывший защитник Михаила Ефремова также указал на неподобающие высказывания своего коллеги во время судебного процесса.
"Он сидел на заседании и журналистам цитировал якобы мои слова, что автомобилем Ефремова управляли инопланетяне и хакеры. Он специально меня грязью обливал с утра до вечера. Еще говорил, что Ефремов хрюкает", — напомнил Пашаев.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Кроме того, экс-адвокат заявил, что ему "по-человечески жалко" Добровинского, так как тот, по мнению Пашаева, "не сможет честным путем" сдать экзамен для восстановления статуса адвоката.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. За рулем собственного автомобиля артист пересек двойную сплошную в центре Москвы и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон Лада. За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице.
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Представлявшего интересы артиста в суде Эльмана Пашаева после разбирательства на год лишили статуса адвоката, а его оппонента Александра Добровинского — на два года.
 
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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