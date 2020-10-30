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Президент Таджикистана отправил правительство страны в отставку
Президент Таджикистана отправил правительство страны в отставку
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, вступивший в пятницу в должность главы государства на очередной семилетний срок, отправил в отставку правительство... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:28
2020-10-30T17:34
эмомали рахмон
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 30 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, вступивший в пятницу в должность главы государства на очередной семилетний срок, отправил в отставку правительство страны, при этом обязав членов кабмина исполнять свои обязанности до образования нового состава."Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом... Правительству Республики Таджикистан в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте президента.Президент страны по конституции является и главой правительства.В пятницу прошла инаугурация 68-летнего Эмомали Рахмона, переизбранного 11 октября президентом Таджикистана на пятый срок. Он одержал победу над четырьмя другими кандидатами, получив 90,92% голосов избирателей при явке в 85,39%.Пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что Рахмон также подписал указ о помиловании лиц, приговоренных к лишению свободы, в соответствии с которым из мест лишения свободы будут освобождены 378 заключенных."Эмомали Рахмон своим указом "О помиловании лиц, осужденных к лишению свободы" на основе принципов гуманности, сострадания, заботы о семьях, детях и подростках помиловал 378 человек и освободил их от дальнейшего отбывания наказания", - отмечает пресс-служба.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/tadzhikistan-1579258325.html
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эмомали рахмон, таджикистан, в мире

Президент Таджикистана отправил правительство страны в отставку

17:28 30.10.2020 (обновлено: 17:34 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ДУШАНБЕ, 30 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, вступивший в пятницу в должность главы государства на очередной семилетний срок, отправил в отставку правительство страны, при этом обязав членов кабмина исполнять свои обязанности до образования нового состава.
"Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом... Правительству Республики Таджикистан в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте президента.
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В пятницу прошла инаугурация 68-летнего Эмомали Рахмона, переизбранного 11 октября президентом Таджикистана на пятый срок. Он одержал победу над четырьмя другими кандидатами, получив 90,92% голосов избирателей при явке в 85,39%.
Пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что Рахмон также подписал указ о помиловании лиц, приговоренных к лишению свободы, в соответствии с которым из мест лишения свободы будут освобождены 378 заключенных.
"Эмомали Рахмон своим указом "О помиловании лиц, осужденных к лишению свободы" на основе принципов гуманности, сострадания, заботы о семьях, детях и подростках помиловал 378 человек и освободил их от дальнейшего отбывания наказания", - отмечает пресс-служба.
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Эмомали РахмонТаджикистанВ мире
 
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