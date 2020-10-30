Мэр Тамбова подала в отставку
10:57 30.10.2020 (обновлено: 11:02 30.10.2020)
ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Глава Тамбова Наталия Макаревич, возглавившая городскую администрацию чуть более года назад, объявила о сложении полномочий.
"Обращаюсь с заявлением о сложении полномочий главы города и спасибо за работу", - сказала Макаревич, выступая в пятницу на заседании Тамбовской городской думы седьмого созыва.
Макаревич была избрана главой Тамбова депутатами городской думы 16 сентября 2019 года, когда большинство в городском парламенте составляла "Единая Россия".
В пятницу депутаты гордумы единогласно 32 проголосовавшими приняли решение о досрочном прекращении полномочий Макаревич со 2 ноября. Гордума также единогласно согласовала кандидатуру Максима Косенкова на должность первого замглавы администрации Тамбова, а затем и временно возложила на него полномочия главы города. Исполнять обязанности Косенков будет с 3 ноября до избрания главы города на конкурсной основе.
Косенков уже был главой Тамбова, в 2005-2008 годах. Является председателем регионального отделения партии "Родина". На выборах в городской парламент осенью этого года большинство голосов набрала партия "Родина", у которой сейчас свыше 25 из 36 мандатов в заксобрании.