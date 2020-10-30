https://ria.ru/20201030/otstavka-1582231212.html

Мэр Тамбова подала в отставку

Мэр Тамбова подала в отставку

Глава Тамбова Наталия Макаревич, возглавившая городскую администрацию чуть более года назад, объявила о сложении полномочий. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:57

2020-10-30T10:57

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наталия макаревич

тамбов

политика

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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Глава Тамбова Наталия Макаревич, возглавившая городскую администрацию чуть более года назад, объявила о сложении полномочий.Макаревич была избрана главой Тамбова депутатами городской думы 16 сентября 2019 года, когда большинство в городском парламенте составляла "Единая Россия".В пятницу депутаты гордумы единогласно 32 проголосовавшими приняли решение о досрочном прекращении полномочий Макаревич со 2 ноября. Гордума также единогласно согласовала кандидатуру Максима Косенкова на должность первого замглавы администрации Тамбова, а затем и временно возложила на него полномочия главы города. Исполнять обязанности Косенков будет с 3 ноября до избрания главы города на конкурсной основе.Косенков уже был главой Тамбова, в 2005-2008 годах. Является председателем регионального отделения партии "Родина". На выборах в городской парламент осенью этого года большинство голосов набрала партия "Родина", у которой сейчас свыше 25 из 36 мандатов в заксобрании.

https://ria.ru/20201028/otstavki-1581914660.html

тамбов

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталия макаревич, тамбов, политика