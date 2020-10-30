https://ria.ru/20201030/otravitel-1582295718.html

В прокуратуру поступило дело "московского отравителя"

В прокуратуру поступило дело "московского отравителя"

Дело Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре Москвы людей и обкрадывал их, поступило в столичную... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:16

2020-10-30T15:16

2020-10-30T15:36

людмила нефедова

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155592/78/1555927884_0:5:2000:1130_1400x0_80_0_0_64cb726ec262847a717adfaf7ee209e9.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Дело Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре Москвы людей и обкрадывал их, поступило в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.Прошлым летом в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержали, потом отпустили, прежде чем снова задержать, с тех пор он находится в СИЗО.По ее словам, с мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.

https://ria.ru/20190628/1556029899.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, происшествия