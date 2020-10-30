https://ria.ru/20201030/otravitel-1582295718.html
В прокуратуру поступило дело "московского отравителя"
В прокуратуру поступило дело "московского отравителя"
Дело Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре Москвы людей и обкрадывал их, поступило в столичную... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:16
2020-10-30T15:16
2020-10-30T15:36
людмила нефедова
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Дело Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре Москвы людей и обкрадывал их, поступило в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.Прошлым летом в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержали, потом отпустили, прежде чем снова задержать, с тех пор он находится в СИЗО.По ее словам, с мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.
https://ria.ru/20190628/1556029899.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила нефедова, москва, происшествия
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости.
Дело Мурата Сабанова, который, по версии следствия, подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре Москвы
людей и обкрадывал их, поступило в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова
.
Прошлым летом в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержали, потом отпустили, прежде чем снова задержать, с тех пор он находится в СИЗО.
"В прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики Мурата Сабанова. Он обвиняется в совершении 30 эпизодов разбойных нападений на граждан, 10 эпизодов краж чужого имущества, а также мошенничествах с использованием электронных средств платежа, похищениях паспортов", - сказала Нефедова.
По ее словам, с мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.