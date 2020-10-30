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Краснодарский край
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На Кубани до конца года создадут стандарт по организации пляжного отдыха
На Кубани до конца года создадут стандарт по организации пляжного отдыха
Власти Краснодарского края до конца года создадут единый стандарт по организации пляжного отдыха, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:03
2020-10-30T20:03
краснодарский край
россия
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца года создадут единый стандарт по организации пляжного отдыха, сообщает администрация региона.Как отмечают краевые власти, проведенный летом мониторинг пляжных территорий показал необходимость модернизации пляжей, их функционального зонирования, повышения качества обслуживания.При этом, по словам замгубернатора, пляжи остаются визитной карточкой курортов Краснодарского края. "Стандартизация позволит повысить качество предоставляемых услуг: покидая край, турист должен хотеть вернуться", - пояснил Руппель. Уточняется, что новые рекомендации планируется утвердить в конце декабря 2020 года.В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия добавили, что с 2021 года начинают действовать и утвержденные приказом МЧС правила пользования пляжами в Российской Федерации. Они регламентируют обязательные требования к пляжам для купания и единый порядок пользования территориями.
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россия, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край

На Кубани до конца года создадут стандарт по организации пляжного отдыха

20:03 30.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Сочи
Отдыхающие в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца года создадут единый стандарт по организации пляжного отдыха, сообщает администрация региона.

"На уровне региона по поручению губернатора мы движемся в сторону комплексной перезагрузки отрасли. Краснодарский край сегодня – один из лидеров внутреннего туристического рынка, за последние 10 лет турпоток увеличился почти на 40%. Однако чтобы успешно конкурировать с заграничными курортами, нам нужно повышать уровень сервиса", - сказал вице-губернатор края Александр Руппель, слова которого приводятся в сообщении.

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Как отмечают краевые власти, проведенный летом мониторинг пляжных территорий показал необходимость модернизации пляжей, их функционального зонирования, повышения качества обслуживания.

"Для этого до конца года в крае будет разработан новый стандарт по организации пляжного отдыха. Рекомендации коснутся набора услуг, архитектурного облика, уровня обслуживания, безопасности, организации торговли. Проект стандарта сейчас разрабатывается профильным министерством совместно с экспертным сообществом и организаторами пляжного отдыха", - отметили в ведомстве.

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При этом, по словам замгубернатора, пляжи остаются визитной карточкой курортов Краснодарского края. "Стандартизация позволит повысить качество предоставляемых услуг: покидая край, турист должен хотеть вернуться", - пояснил Руппель. Уточняется, что новые рекомендации планируется утвердить в конце декабря 2020 года.
В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия добавили, что с 2021 года начинают действовать и утвержденные приказом МЧС правила пользования пляжами в Российской Федерации. Они регламентируют обязательные требования к пляжам для купания и единый порядок пользования территориями.
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