https://ria.ru/20201030/otdykh-1582368814.html
На Кубани до конца года создадут стандарт по организации пляжного отдыха
На Кубани до конца года создадут стандарт по организации пляжного отдыха
Власти Краснодарского края до конца года создадут единый стандарт по организации пляжного отдыха, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:03
2020-10-30T20:03
2020-10-30T20:03
краснодарский край
россия
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца года создадут единый стандарт по организации пляжного отдыха, сообщает администрация региона.Как отмечают краевые власти, проведенный летом мониторинг пляжных территорий показал необходимость модернизации пляжей, их функционального зонирования, повышения качества обслуживания.При этом, по словам замгубернатора, пляжи остаются визитной карточкой курортов Краснодарского края. "Стандартизация позволит повысить качество предоставляемых услуг: покидая край, турист должен хотеть вернуться", - пояснил Руппель. Уточняется, что новые рекомендации планируется утвердить в конце декабря 2020 года.В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия добавили, что с 2021 года начинают действовать и утвержденные приказом МЧС правила пользования пляжами в Российской Федерации. Они регламентируют обязательные требования к пляжам для купания и единый порядок пользования территориями.
https://ria.ru/20201028/plyazhi-1581983184.html
https://realty.ria.ru/20201016/sochi-1580170656.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край